Đội nắng vận chuyển hàng qua các điểm chốt tại thành phố Vinh

Ông Nguyễn Văn Hùng, làm nghề bốc vác tại phường Hồng Sơn cho biết: Từ thời điểm thành phố lập các chốt chặn, tôi được nhiều tiểu thương tại các khu chợ liên hệ để ra chốt lấy hàng cho họ. Mỗi chuyến được trả công từ 50.000 - 100.000 đồng tùy quãng đường di chuyển... Ảnh: Quang An

Được biết, nhiều người lao động tự do, cửu vạn, xe thồ... cũng thường xuyên tập trung tại các điểm chốt để chờ người thuê vận chuyển, do nhiều khu chợ, nhiều cửa hàng kinh doanh đóng cửa để phòng dịch nên dịch vụ này được xem là nguồn thu nhập duy nhất của họ trong mùa dịch. Ảnh: Quang An