Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh tìm kiếm được 96 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Mùa khô 2021 – 2022, mặc dù việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Đảng ủy Chỉ huy Đội đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định, quy định của Tư lệnh Quân khu 4; kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, tỉnh và các cơ quan chức năng. Đơn vị đã kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ. Kịp thời động viên cán bộ, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, gian khổ, làm tốt công tác dân vận, đối ngoại Quân sự. Bên cạnh đó, còn được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào.

Mùa khô 2021 – 2022, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã quy tập và tìm kiếm được 96 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Trong đó, tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 78 hài cốt liệt sĩ; Tỉnh Xây Xổm Bun quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ; tỉnh Viêng Chăn quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ.

Tất cả 96 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lần này đều có hài cốt, di vật cá nhân. Hiện nay, các liệt sĩ đã được Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh đưa về thờ tự tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ tại thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác kiểm tra di vật của các liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông -Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An yêu cầu trong thời gian tới cán bộ, nhân viên đội quy tập tiếp tục khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định về công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình tìm kiếm thiết lập hồ sơ liệt sĩ chặt chẽ, đúng quy trình. Đồng thời làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quân sự và công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn về mọi mặt cho toàn đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chuẩn bị tốt các nội dung tham mưu cho Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh bạn tổ chức tốt Hội nghị tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sĩ và rút quân về Việt Nam khi có kế hoạch.