Thể thao Đội trẻ Sông Lam Nghệ An gây ấn tượng tại Nhật Bản Những nhà vô địch Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc 2024 gây ấn tượng mạnh tại Nhật Bản trong chuyến tập huấn, giao hữu quốc tế khi đánh bại nhiều đội bóng mạnh của Nhật Bản.

Chuyến thi đấu, tập huấn tại Câu lạc bộ Mito Hollyhock kéo dài 10 ngày. Chuyến đi nằm trong chương trình hợp tác giữa Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Mito Hollyhock do Tập đoàn Tân Long đài thọ toàn bộ chi phí. Đây là lần thứ 2 trong 2 năm liên tiếp, Đội U13 Sông Lam Nghệ An được tạo điều kiện tham gia các chuyến tập huấn tại nước ngoài. Trước đó, U12 SLNA tham gia thi đấu, tập huấn tại Hồ Nam (Trung Quốc).

Đội U13 Sông Lam Nghệ An có kết quả tốt tại giải đấu giao hữu quốc tế Mito mở rộng 2024 tại Nhật Bản. Ảnh: Trung Kiên

Những ngày đầu tiên tại Nhật Bản, các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An liên tục được các chuyên gia, huấn luyện viên của CLB Mito Hollyhock bổ túc và tập luyện nâng cao. Ngoài ra, các em còn được chứng kiến tận mắt bầu không khí sôi động, chuyên nghiệp của một trận đấu tại J.League 1 giữa Câu lạc bộ Kashima Antlers và FC Tokyo tại Sân vận động Kashima, thăm quan một số địa danh, thắng cảnh tại Nhật Bản.

Vào chiều 23/7, Đội U13 Sông Lam Nghệ An đã có trận đấu tập với Đội U13 Mito Hollyhock, đại diện của Việt Nam bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 10-1. Ngày 24/7, thầy trò HLV Lê Văn Hùng sau đó đã cũng bước vào trận đấu đầu tiên tại Giải giao hữu quốc tế Mito 2024 với 20 đội bóng đến từ Tokyo, tỉnh Ibaraki và các tỉnh lân cận.

Các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đang có một trải nghiệm quý giá trong đời cầu thủ của mình. Ảnh: Trung Kiên

Kết quả, U13 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Trung học Mito (Cấp Trung học). Ở trận đấu thứ hai, U13 Sông Lam Nghệ An tiếp tục gây ấn tượng khi đánh bại một đại diện đến từ J.League 1 là U13 Shonan Bellmare với tỷ số 5-1.

Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Lê Văn Hùng có thể tiến sâu tại giải đấu và có thể tạo nên nhiều bất ngờ trong các trận đấu loại trực tiếp. Chuyến tập huấn của U13 Sông Lam Nghệ An sẽ kết thúc vào ngày 28/7. Đây là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ của Nghệ An được học hỏi, trải nghiệm môi trường đào tạo chuyên nghiệp tại Nhật Bản và tích lũy làm hành trang cho chặng đường phía trước.