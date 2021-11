Đội trưởng SLNA - Anh là ai?

Ấy là người có đôi mắt cười dù trước mặt là đối thủ, động tác kỹ thuật hoàn hảo với trái bóng trong mọi tình huống và pha bật cao đánh đầu ăn bàn nổ tung cầu trường. Ấy cũng là khi đội bóng xứ Nghệ mới mon men bước chân vào làng bóng đỉnh cao, dùng sức mạnh thay cho kỹ thuật là chính và bàn thắng luôn là một cái gì đó xa xỉ, hiếm có khó tìm…

Từ đó về sau, đội bóng xứ Nghệ gần như “mặc định” vị trí được giao băng thủ quân phần lớn là trung vệ: Bùi Đình Đài, Quang Hải, Hữu Thắng, Huy Hoàng, Quế Ngọc Hải và hiện nay là Văn Khánh. Tất nhiên cũng có khi đội trưởng thi đấu ở vị trí tiền vệ như thời Quang Trường hay Trọng Hoàng. Tất cả họ có một điểm chung nhất là được “quy hoạch” nguồn lâu dài cho đội bóng, là đầu tàu dẫn dắt đàn em. Nếu hết hạn hợp đồng, chính họ sẽ được ưu tiên đàm phán tạo điều kiện để ở lại sân Vinh lâu dài, thi đấu tiếp và trưởng thành.





2 cựu đội trưởng Ngọc Hải, Trọng Hoàng. Ảnh tư liệu

Có thể nói, các cầu thủ được giao băng đội trưởng có sự tiến bộ, trưởng thành nhất ở SLNA là Hữu Thắng, Quang Trường và Huy Hoàng, trong đó chỉ Hữu Thắng thành công nhất khi mang về ngôi vô địch V. League cho đội chủ sân Vinh mùa giải 2011, sau đó thăng tiến lên nắm U23 và ĐT Việt Nam nhưng không thành công.



Quang Trường 2 lần làm HLV trưởng nhưng tỏ ra lận đận, còn Huy Hoàng chưa được thực tế kiểm chứng. Từ đội trưởng SLNA, lần lượt Hữu Thắng, Ngọc Hải được giao băng thủ quân ĐT Việt Nam và khi lên tuyển, Ngọc Hải thành công cùng đội tuyển khi đoạt AFF Cup 2018 và đang thi đấu vòng 3 World Cup 2022, trong khi thời Hữu Thắng không thể qua nổi “bức tường” Thái Lan ở các kỳ SEA Games. Về thành tích cá nhân, Trọng Hoàng là người thành công nhất khi sưu tập đủ bộ HCV SEA Games cùng vô địch AFF Cup và là người có thời gian lâu nhất “ăn cơm tuyển”.

So sánh năng lực của họ là điều khập khiễng nhưng có thể thấy, trong và ngoài sân cỏ, Hữu Thắng và Huy Hoàng có uy hơn so với Quang Trường. Trong khi đó, tấm băng thủ quân lại khiến cho Trọng Hoàng thi đấu kém thoải mái và tỏ ra không phù hợp, phẩm chất thủ lĩnh vì thế ít khi tỏa sáng so với năng lực cá nhân tuyệt vời khi thi đấu của ngôi sao này.



Câu chuyện đặt ra hiện nay là SLNA tới đây có thể gặp “cơn đau đầu dễ chịu” khi có tới 3 cầu thủ đủ tư cách để được giao băng thủ quân là Văn Khánh (đương nhiệm) và 2 cựu đội trưởng Ngọc Hải, Trọng Hoàng.

Nếu nhìn sự việc ở cấp độ đội U23 Việt Nam mới đây thì mọi việc sẽ nhanh chóng ổn thỏa: đội trưởng được bầu Văn Tới liên tiếp không đá chính ở 2 trận đấu vòng loại, mà thay vào đó là Hoàng Anh và Hai Long, mọi việc vẫn thuận buồm xuôi gió dưới tay ông Park. Quế Ngọc Hải ở Viettel không đeo băng đội trưởng, cũng như Trọng Hoàng vậy khi về lại SLNA, chuyện đó xem như cũng bình thường khi mọi trật tự đã được xác lập và đi vào ổn định lâu nay. Tùy trường hợp cụ thể họ sẽ được giao nhiệm vụ, kể cả khi không đeo băng thủ quân thì SLNA vẫn luôn cần họ thể hiện; phẩm chất thủ lĩnh, đầu tàu trong bất cứ thời gian, hoàn cảnh nào dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng, người đàn anh mẫu mực Huy Hoàng.



Vì vậy, đội trưởng SLNA, anh là ai? Đó chắc chắn phải là cầu thủ đàn anh có uy tín trong và ngoài sân cỏ, thể hiện rõ nét năng lực cá nhân, phẩm chất thủ lĩnh trong mọi tình huống. Với SLNA, người đội trưởng đó phải thể hiện phẩm chất nổi trội của đội bóng là thi đấu cống hiến, là cuộc chơi của những người đàn ông, gian khó nào cũng không lùi bước.



Có thể tham khảo cách của cựu đội trưởng MU, Roy Keane khi nhìn đàn em thi đấu bạc nhược mới đây “…bạn phải thể hiện cảm xúc, sự máu lửa của mình. Trước đây tôi thường đâm sầm (C.P nhấn mạnh) vào một kẻ nào đó ở trên sân và đôi khi nó mang lại tác dụng, kích thích tinh thần chiến đấu của đội bóng…” (TT&VH, 7/11/2021).



Không phải ngẫu nhiên mà cầu thủ nổi tiếng này lại nói như vậy? Động tác đầy cá tính nói trên có thể đúng luật nếu được xem là vô tình, có thể phạm luật nếu được coi là cố tình, có thể bị thẻ vàng, thậm chí thẻ đỏ nhưng chắc chắn không bao giờ là động tác triệt hạ đối thủ dẫn tới hậu quả nặng nề, gây tiếng xấu cố hữu như thường thấy.



Là để biết cách lôi kéo đồng đội, cũng là cách để hạn chế cao nhất những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Đội trưởng đội bóng là người phải thuộc bài đầu tiên và ai cũng biết, với SLNA, gần như vị trí nào cũng phải thuộc nhiều bài, trong đó có bài “đâm sầm” khi cần thiết như tiền bối bóng đá đỉnh cao Roy Keane truyền dạy khi bất lực nhìn đội bóng thân yêu đang rơi tự do...