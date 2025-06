Pháp luật Đối tượng đâm 2 cán bộ công an bị bắt sau 5 ngày lẩn trốn Sau hơn 5 ngày bỏ trốn qua nhiều địa bàn, đối tượng Huỳnh Thanh Phúc (SN 1991), kẻ trộm xe và đâm 2 cán bộ công an xã đã sa lưới.

Ngày 5/6, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng CSHS Công an tỉnh đã bắt giữ Huỳnh Thanh Phúc (SN 1991, trú tại ấp 7, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), đối tượng trộm cắp xe máy và dùng dao tấn công 2 cán bộ Công an xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) bị thương rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 19h30' ngày 4/6, Phòng CSHS Công an tỉnh đã bắt giữ Huỳnh Thanh Phúc khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Huỳnh Thanh Phúc cùng phương tiện trộm cắp trên đường bỏ trốn. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Trước đó, khoảng 9h ngày 30/5, Công an xã Hà Bầu nhận được tin báo của người dân về việc mất trộm xe mô tô xảy ra trên địa bàn. Ngay sau đó, Thiếu tá Phạm Quyết Thắng - Phó trưởng Công an xã và Thượng úy Phan Trung Kỳ - cán bộ Công an xã đã vào cuộc tiến hành xác minh, truy xét đối tượng.

Đến khoảng 12h20' cùng ngày, khi phát hiện đối tượng nghi vấn điều khiển chiếc xe giống bị mất cắp xuất hiện tại xã Đăk Sơmei (huyện Đak Đoa), 2 cán bộ công an đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, đối tượng bất ngờ dùng dao đâm vào người của 2 cán bộ công an khiến 2 người này bị thương rồi bỏ lại xe mô tô, trốn vào vườn cà phê của người dân. Sau đó, đối tượng tiếp tục trộm cắp 1 chiếc xe máy của người dân tại huyện Đak Đoa rồi di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Phú Yên.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, kẻ dùng dao đâm 2 cán bộ Công an xã Hà Bầu bị thương là đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù, có nhiều tiền án, tiền sự. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.