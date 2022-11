Đối tượng đâm 2 người thương vong sau chầu karaoke bị bắt

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau khi dùng hung khí đâm 2 người thương vong sau chầu karaoke, Quang lẩn trốn và bị các tổ trinh sát truy tìm bắt giữ sau 1 ngày gây án...

Tối 18/11, Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt được đối tượng Nguyễn Văn Quang (SN 1993, quê Nghệ An) củng cố hồ sơ chuyển giao cho Cơ quan CSĐT-Công an TP Hồ Chí Minh xử lý về hành vi “giết người” theo thẩm quyền.

Quang là đối tượng đã đâm tử vong anh P.V.H tử vong, đâm anh P.T.D (cả 2 cùng SN 1998, cùng quê Quảng Bình) bị thương tích nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy tối 17/11.

Bước đầu Quang thừa nhận hành vi đâm 2 anh H và D. Theo đó, chiều tối 17/11, Quang cùng anh H, D và một số người trong khu nhà trọ trong hẻm 131, đường số 6, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức tổ chức ăn nhậu.

Sau khi ngà say cả nhóm quyết định đi tiếp tăng 2 bằng chầu karaoke tại địa bàn TP Dĩ An, Bình Dương. Trong lúc ăn nhậu, ca hát, giữa Quang và anh H, anh D xảy ra mâu thuẫn. Được những người trong quán karaoke can ngăn, cả nhóm tính tiền ra về.

Vẫn còn bực tức trong người Quang lấy xe trở về phòng trọ trước, lục tìm con dao và chạy ra hẻm đón đầu anh H và anh D. Khi thấy 2 anh H và D điều khiển xe máy vào hẻm, Quang dùng hung khí tấn công khiến anh D ngã xuống đường bất tỉnh, anh H ôm vết thương điều khiển xe được khoảng 200m thì ngã khụy xuống đường.

Người dân phát hiện vụ việc ra kiểm tra thì thấy anh H đã tử vong, anh D bị thương nặng nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.