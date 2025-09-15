Pháp luật Đối tượng lừa bán mô hình hoạt hình giả để chiếm đoạt tài sản sa lưới Bùi Trần Việt Anh là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với hình thức đăng bán mô hình nhân vật hoạt hình rồi dùng “gạch” chuyển hàng cho khách.

Đầu tháng 9/2025, Công an phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân về tài khoản Facebook có tên “Viet Anh” có dấu hiệu lừa đảo qua không gian mạng. Công an phường Tây Hiếu đã báo cáo lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo cán bộ Tổ địa bàn số 2 phối hợp Công an phường triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh trên không gian mạng.

“Gạch” được đối tượng bỏ vô trong hộp giao hàng để lừa các bị hại. Ảnh: Hồ Hưng

Kết quả trong thời gian ngắn đã nhanh chóng xác định Bùi Trần Việt Anh (SN 2007), trú tại xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook có tên “Viet Anh” đăng bán mô hình nhân vật hoạt hình theo xu hướng thị trường như: Gundam, Dragon ball, One piece...

Để tạo niềm tin cho bị hại, với những đơn hàng đầu tiên, Việt Anh đã chào bán các mẫu mã, sản phẩm với giá trị thấp so với thị trường. Khi đã tạo được niềm tin, Việt Anh giới thiệu, chào bán các hình mô phỏng nhân vật phiên bản giới hạn, có giá trị cao, với hình thức chuyển tiền rồi mới nhận hàng và không được kiểm tra hàng. Tinh vi hơn, đối tượng đưa ra nhiều ưu đãi như, đặt số lượng lớn sẽ được giảm giá phần trăm và được miễn phí vận chuyển. Tuy nhiên, sau khi các bị hại nhận hàng nói trên thì phát hiện bên trong là “gạch”.

Đối tượng Bùi Trần Việt Anh. Ảnh: Hồ Hưng

Ngày 14/9/2025, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Tổ Công tác gồm Công an phường Tây Hiếu và Tổ địa bàn số 2, tiến hành bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở đối với Bùi Trần Việt Anh (SN 2007), trú tại xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tang vật thu giữ 02 điện thoại di động, 05 hộp hàng và nhiều viên gạch (được chuẩn bị để thực hiện hành vi lừa đảo).

Bước đầu xác định, bằng thủ đoạn trên, Bùi Trần Việt Anh đã thực hiện lừa đảo 05 bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước, với tổng số tiền 35 triệu đồng. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an phường Tây Hiếu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.