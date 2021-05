Đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới để trốn cách ly

Vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 20/5, tại khu vực đường mòn thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn), tổ tuần tra chốt quản lý bảo vệ biên giới số 3, Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) phối hợp với Phòng PCMT&TP đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Kha Văn May (SN 1984), trú tại bản Minh Thành, xã Lượng Minh (Tương Dương) đang có hành vi nhập cảnh trái phép.

Đối tượng Kha Văn May. Ảnh: Lê Thạch

May khai vào khoảng tháng 2/2020 đã xuất cảnh sang Lào làm công nhân tại tỉnh Xiêng Khoảng. Do tình hình dịch Covid-19 tại Lào diễn biến phức tạp, thiếu việc làm, muốn được về nhà nhưng sợ phải cách ly nên ngày 20/5, May đã bắt xe ô tô đến bản Đỉnh Đam, cụm bản Noọng Hét Tạy, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng và nhờ một người đàn ông Lào chỉ đường rừng để về Việt Nam.