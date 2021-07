Đối tượng sử dụng Facebook chống phá Nhà nước bị xử phạt 9 năm tù

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Quốc Sơn Sáng 20/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị can Nguyễn Văn Lâm, sinh ngày 25/7/1970; nguyên quán: Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Thường trú: khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Văn Lâm bị xét xử với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự. Cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An trình bày tại phiên tòa nêu rõ:

Ngày 21/9/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận tin báo tội phạm số 08 ngày 16 tháng 09 năm 2020 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An chuyển đến, đề nghị xác minh, điều tra làm rõ đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Lâm Thời” địa chỉ đường link https://www.facebook.com/thoi.lam.9659 đăng tải, chia sẻ nhiều video, hình ảnh, bài viết có nội dung vi phạm pháp luật, kèm theo các tài liệu được rút ra từ tài khoản này.

Cơ quan An ninh điều tra đã xác định: Năm 2014, Nguyễn Văn Lâm lập tài khoản Facebook với tên gọi “Lâm Thời”. Từ năm 2017 đến tháng 11 năm 2020, Nguyễn Văn Lâm đã trực tiếp đăng tải trên Facebook “Lâm Thời” nhiều nội dung, hình ảnh, vi phạm pháp luật, trong đó, có 3 video do Lâm phát trực tiếp; 13 bài viết chia sẻ từ các tài khoản như: “Luật sư Nguyễn Văn Đài”, “Đài Châu Á tự do”, "Tâm thức Việt - Anh Chi”,… 18 bài do Lâm soạn thảo trên điện thoại của mình.

Bị cáo Nguyễn Văn Lâm tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Quốc Sơn

Tất cả được Lâm đăng tải với mục đích tuyên truyền, kích động nhân dân chống Nhà nước, chống Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi nhọ chế độ, xúc phạm các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, kích động đòi đa nguyên, đa đảng; đăng tin xuyên tạc, sai sự thật về tình hình của Việt Nam.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Lâm đã thừa nhận các hành vi phạm tội của mình.

Như vậy, cùng với những tài liệu minh chứng, đã có đủ căn cứ để xác định bị can Nguyễn Văn Lâm đã phạm vào tội được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 117 Bộ Luật hình sự về “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Nguyễn Văn Lâm là đối tượng có nhân thân xấu, 6 lần bị tòa án các cấp xử phạt hình sự về các tội: trộm cắp tài sản, môi giới mại dâm, mua bán trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích. Ngoài ra, bị can còn có 5 tiền sự và nhiều lần bị xử lý hành chính khác.

Với các hành vi phạm tội nêu trên, bị cáo Nguyễn Văn Lâm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên mức án 9 năm tù giam. Hình phạt bổ sung là bị quản chế 3 năm sau khi chấp hành án phạt tù./.