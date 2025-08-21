Thứ Năm, 21/8/2025
Đối tượng trốn khỏi trại giam ở Nghệ An đã bị bắt

PV 21/08/2025 07:15

Sau 2 ngày lẩn trốn, đối tượng Trần Ngọc Hòa đã bị bắt vào tối 20/8.

0.ảnh pv
Đối tượng Trần Ngọc Hòa thời điểm mới bị bắt. Ảnh: CSCC

Theo Trại giam số 6 (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng – Cục C10, Bộ Công an), đối tượng Trần Ngọc Hòa bị bắt khi đang lẩn trốn trên cây, tại khu vực sau nhà rông gần Đội giáo dục – hồ sơ, nằm trong phạm vi của trại, vào 23h58’ ngày 20/8.

1.ảnh pv
Đối tượng Trần Ngọc Hòa. Ảnh: CSCC

Trước đó, như Báo và PTTH Nghệ An đưa tin, ngày 18/8/2025, Giám thị Trại giam số 6 (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng – Cục C10, Bộ Công an) đã ban hành Quyết định truy nã số 01/QĐTN – TG số 6 đối với phạm nhân Trần Ngọc Hòa, sinh năm 1989, quê quán tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An).

Trần Ngọc Hòa đang thi hành án 12 năm tù với tội danh: Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản. Đối tượng đã chấp hành được 6 năm tại Phân trại số 1, Trại giam số 6 (đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An) trước khi trốn khỏi nơi giam giữ vào khoảng 16–17h cùng ngày.

