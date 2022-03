Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới sau 9 năm lẩn trốn

Theo đó, vào lúc 17h45’ ngày 8/3, tại khu chung cư Thái An ở tổ 31, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ trì, phối hợp với Công an phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh khống chế, bắt giữ thành công Nguyễn Tuấn Anh (SN 1972), trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Nguyễn Tuấn Anh được Công an Điện Biên di lý theo đường hàng không. Nguyễn Tuấn Anh là đối tượng đã từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 9 năm tù giam vào năm 2001 về tội tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài. Năm 2013, Anh tiếp tục bị Công an tỉnh Điện Biên truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Trong 9 năm lẩn trốn, Nguyễn Tuấn Anh liên tục thay đổi nơi ở, thiết lập các mối quan hệ cá nhân đặc biệt, thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương hòng che mắt lực lượng công an.