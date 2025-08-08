Thứ Sáu, 8/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Đối tượng truy nã đặc biệt sa lưới

Trần Lĩnh - Tiến Tầm 08/08/2025 18:00

Chiều 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt và di lý đối tượng Phan Thiên Phước (SN 2001), cư trú tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang từ tỉnh Vĩnh Long về tới địa phương để xử lý. Phước là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt về tội “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn từ trước giữa nhóm Rạch Giá do Trương Em cầm đầu với nhóm Rạch Sỏi gồm Phan Thiên Phước cùng nhiều đối tượng khác. Trưa 29/7/2022, Trương Em nhắn tin thách thức đánh nhau với Phước. Lúc này, Phước và Trương Em rủ thêm nhiều đối tượng trong nhóm chuẩn bị dao tự chế, kiếm, chĩa, bom xăng… để giải quyết mâu thuẫn.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người -0
Phan Thiên Phước (áo đen) bị bắt.

Đến khoảng 1h30', ngày 30/7/2022, khi phát hiện nhóm Trương Em đến khu vực vòng xoay Nguyễn Thiện Thuật thì nhóm Phước xông ra từ nhiều hướng khiến nhóm Trương Em bỏ chạy. Lúc này, Đỗ Phú Hưởng (SN 2002), cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang không kịp lên xe bỏ chạy đã bị các đối tượng trong nhóm của Phước dùng dao tự chế và chĩa đâm, chém nhiều nhát vào người Hưởng.

Khi thấy Hưởng nằm bất động, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Còn Hưởng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu, điều trị kịp thời. Sau thời gian điều trị, Hưởng xuất viện với tỷ lệ thương tật 51%.

Trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án, Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 7/2/2025, Cơ quan Công an ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phan Thiên Phước về tội “Giết người”.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, chiều 7/8/2025, Phước đã bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Theo cand.com.vn
https://cand.com.vn/Thong-tin-phap-luat/doi-tuong-truy-na-dac-biet-ve-toi-giet-nguoi-sa-luoi--i777408/
Copy Link
https://cand.com.vn/Thong-tin-phap-luat/doi-tuong-truy-na-dac-biet-ve-toi-giet-nguoi-sa-luoi--i777408/

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 14 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 14 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng truy nã sau hơn 20 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng truy nã sau hơn 20 năm lẩn trốn

Bắt giữ đối tượng sau 16 năm trốn truy nã ở nước ngoài

Bắt giữ đối tượng sau 16 năm trốn truy nã ở nước ngoài

Đọc tiếp

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 14 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 14 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng truy nã sau hơn 20 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng truy nã sau hơn 20 năm lẩn trốn

Bắt giữ đối tượng sau 16 năm trốn truy nã ở nước ngoài

Bắt giữ đối tượng sau 16 năm trốn truy nã ở nước ngoài

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Đối tượng truy nã đặc biệt sa lưới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO