Thể thao Đội tuyển nữ Việt Nam hào hứng được thi đấu cùng Uzbekistan và Trung Quốc; Tiến Linh được tuyên dương 'Thanh niên sống đẹp' 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị, sẵn sàng lên đường sang Trung Quốc; Tiến Linh là 1 trong 20 gương thanh niên tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho xã hội. Đó là những thông tin nổi bật trong 24h qua.

Đội tuyển nữ Việt Nam hào hứng được thi đấu cùng Uzbekistan và Trung Quốc

Sau gần 2 tuần tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung, 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị, sẵn sàng lên đường sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu.

Huấn luyện viên thể lực Cedric Roger tập luyện cùng các tuyển thủ.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc vào ngày 21/10 tới. Trước ngày đi thi đấu, các cầu thủ nữ được sắp xếp thi đấu giao hữu 1 trận với đội lão tướng Thanh Trì chiều 18/10 để ban huấn luyện rà soát lực lượng lần cuối và lắp ráp đội hình.

Đánh giá về quá trình tập luyện vừa qua, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết, đội rất may mắn khi chuẩn bị được gặp những đối thủ được đánh giá chất lượng.

“Hơi tiếc một chút trong đợt tập trung này, thời gian chuẩn bị của toàn đội chưa được nhiều, chỉ có 10 ngày chuẩn bị để đi thi đấu. Nhưng đấy là một điều quý giá với chúng tôi, chúng tôi được thi đấu với Trung Quốc là đối tượng hơn hẳn, xếp trên chúng ta trên bảng xếp hạng của FIFA rất nhiều. Đối thủ Uzbekistan có trình độ ngang bằng chúng ta. Đây là những đối tượng chúng ta có thể tranh chấp ở khu vực châu Á”, ông nói.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh: “Đây là động lực để tôi phấn đấu hơn nữa”

Đó là chia sẻ của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh khi vừa được tuyên dương tại Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2024. Tại đây, đội trưởng của Becamex Bình Dương là 1 trong 20 gương thanh niên tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho xã hội thông qua các chương trình thiện nguyện, được vinh danh trong chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

Tiến Linh được tuyên dương tại Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2024.

Trong năm 2024, Tiến Linh đã để lại dấu ấn đậm nét bằng việc tổ chức thành công trận đấu “Lan tỏa yêu thương”, quyên góp được gần 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được chuyển cho Quỹ hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương.

Với những hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng, Tiến Linh đã được tuyên dương tại Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2024. Đây là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

Trước đó, với tấm lòng thiện nguyện, chân sút hàng đầu của đội tuyển Việt Nam hiện tại cũng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến nhiều mảnh đời, các gia đình khó khăn trên cả nước thông qua các chuyến từ thiện do anh tự tổ chức với đồng đội và người quen

AFC phán quyết vụ đề nghị Indonesia đá sân trung lập

AFC cho biết, sẽ thảo luận thêm với FIFA cũng như liên đoàn hai quốc gia để đảm bảo tổ chức an toàn trận Indonesia - Bahrain tại vòng loại World Cup 2026.

AFC cho biết sẽ thảo thuận với FIFA, BFA, PSSI để đảm bảo an toàn tối đa cho trận Indonesia - Bahrain vào ngày 25/3/2025.

Ngày 18/10, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết đã nhận được thông báo về những lo ngại do Liên đoàn Bóng đá Bahrain (BFA) nêu ra liên quan đến an ninh, an toàn của đội tuyển nước này trước trận đấu trên sân Indonesia tại vòng loại thứ ba World Cup 2026, dự kiến diễn ra vào 25/3/2025.

"AFC rất coi trọng những lo ngại này và cam kết đảm bảo an toàn, sức khỏe cho tất cả cầu thủ, quan chức và người hâm mộ, đồng thời lên án mọi hình thức lạm dụng, đe dọa trực tuyến", AFC nhấn mạnh