Thể thao Đội tuyển Thụy Điển đứng trước nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026 Đội tuyển Thụy Điển đang đối mặt với nguy cơ rất lớn không thể góp mặt tại Vòng chung kết World Cup 2026.

Trong quá khứ, đội bóng có biệt danh Blågult (Màu xanh-vàng) là cái tên quen thuộc ở các đấu trường lớn như World Cup và EURO. Họ đã 12 lần tham dự World Cup và 7 lần góp mặt ở giải vô địch châu Âu. Thành tích đáng nhớ nhất của Thụy Điển là ngôi Á quân World Cup 1958 trên sân nhà. Gần đây, tại World Cup 2018 ở Nga, Victor Lindelof và các đồng đội từng thi đấu ấn tượng khi lọt vào đến vòng tứ kết.

Tuy nhiên, trong hai giải đấu lớn gần nhất là World Cup 2022 và EURO 2024, đội tuyển Thụy Điển đều không thể giành vé tham dự. Hiện tại, tình hình tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu càng trở nên đáng báo động. Sau 4 lượt trận tại bảng B, đoàn quân của HLV Jon Dahl Tomasson chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm và đang xếp cuối bảng.

Điều đáng nói là các đối thủ của Thụy Điển ở bảng đấu này không quá mạnh, gồm Thụy Sĩ, Slovenia và Kosovo - những đội mà trên lý thuyết, đại diện Bắc Âu không hề lép vế. Dù sở hữu hàng công được đánh giá rất cao với những cái tên nổi bật như Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Lucas Bergvall (Tottenham), Yasin Ayari (Brighton) và Anthony Elanga (Newcastle), nhưng đội tuyển Thụy Điển mới chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng. Hiệu suất kém cỏi này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và thất vọng.

Bộ đôi "sát thủ" Alexander Isak (số 9) và Viktor Gyokeres (số 17) đang có nguy cơ phải ở nhà xem World Cup 2026. Ảnh: Getty

Rõ ràng, không chỉ hàng công thi đấu thiếu hiệu quả, mà chiến thuật và cách sử dụng nhân sự của HLV Jon Dahl Tomasson cũng đang là vấn đề lớn khiến Thụy Điển rơi vào khủng hoảng.

Dù vậy, hy vọng chưa hoàn toàn khép lại. Nhờ thành tích tốt tại UEFA Nations League 2024/2025, Thụy Điển đã giành được suất tham dự vòng play-off khu vực châu Âu. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để Victor Lindelof và các đồng đội nuôi hy vọng giành vé đến Mỹ, Mexico và Canada - nơi World Cup 2026 sẽ diễn ra vào mùa hè năm sau.

Hy vọng rằng đội tuyển Thụy Điển sẽ kịp thời “lột xác” để không vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.