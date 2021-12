Đội tuyển Việt Nam - đội tuyển Indonesia: 'Lấy nhu thắng cương' ?

Trong quá khứ, có nhiều dấu ấn sâu đậm khi hai đội bóng Việt Nam và Indonesia gặp nhau. Đó chắc chắn là lối đá thô bạo mà người Indo thường "thể hiện" nhằm hạn chế các cầu thủ giàu kỹ thuật bên phía đội tuyển Việt Nam, dẫn đến chấn thương dài hạn rất đáng tiếc như Nguyễn Hồng Sơn, Văn Sỹ Hùng… Ngay cả các giải trẻ, lứa U19 đình đám HAGL của Công Phượng, Tuấn Anh hồi 2014 và sau đó có thể khuynh đảo khu vực, lan sang cả Nhật Bản hay Australia nhưng khi gặp Indo là “có vấn đề” ngay bởi tình trạng chơi thô bạo và phải chấp nhận “tránh voi chả xấu mặt nào”?.

ĐT tuyển Việt Nam đang rất tập trung để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu chiều nay gặp Indonesia. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Ngay cả khi ông Shin Tae-yong về cầm quân, ĐT Indonesia vẫn “chứng nào tật nấy” khi gặp lại ĐT Việt Nam, nghĩa là chơi thô bạo, nhưng giờ là lúc những Công Phượng, Tuấn Anh, Quang Hải… đã trưởng thành, vươn tầm, đủ sức né tránh những đòn hiểm của đối thủ để làm chủ cuộc chơi. Hai trận đấu mới nhất giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup đều có phần thắng đậm đà cho thầy trò ông Park Hang-seo (3-1 và 4-0).

Rất có thể cuộc gặp mặt tới đây giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia sẽ có những điều vừa cũ, vừa mới diễn ra. Lối chơi thô bạo của ĐT Indonesia chắc chắn sẽ được duy trì dù sự kiềm chế, kín kẽ có thể nhiều hơn trước, do chỉ đạo của ông thầy, có thể do lực lượng có chất lượng cao hơn do việc nhập tịch cầu thủ và gọi về những “Indo-kiều” được đào tạo và thi đấu trong môi trường tốt hơn?



Hơn nữa, ĐT Việt Nam hiện tại là tập hợp của nhiều lò đào tạo, nơi giàu kỹ thuật như HAGL, lại có nơi giàu sức chiến đấu như Hà Nội, Viettel, SLNA… nên thừa sức để đối phó với lối chơi thô bạo bằng cách lấy “nhu thắng cương”? Ấy là chưa kể chiến dịch vòng loại thứ 2, thứ 3 World Cup là trải nghiệm không dễ gì có được để các cầu thủ ĐT Việt Nam chứng minh năng lực và bản lĩnh của mình trước các đối thủ.

Tuyển Việt Nam hứng khởi ở buổi tập làm quen sân Mỹ Đình. Ảnh tư liệu

Trong khi đó, do không thể lọt vào vòng loại thứ 3, ĐT Indonesia tất nhiên tìm đến các cuộc tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ, thi đấu giao hữu trước thềm AFF Cup và đạt được kết quả tương đối khả quan. Hai trận đấu dễ dàng trước các đối thủ yếu như ĐT Campuchia và ĐT Lào là màn “tập dượt” không thể tốt hơn để ông Shin Tae-yong tìm ra sự lựa chọn tốt nhất cho trận gặp các đối thủ thực sự là ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia ở giai đoạn quyết định của vòng đấu bảng.



Một điều không tương đồng có lợi cho người Indo là 2 đối thủ lớn nhất Việt Nam và Malaysia “tỷ thí” ở trận đấu trước, thầy trò ông Shin Tae-yong tha hồ “tọa sơn quan hổ đấu” để trang bị cho mình những vũ khí cần thiết thì ông Park Hang-seo chưa thể thấy hết bài vở, sức mạnh thực sự của người Indo khi họ chỉ thi đấu với các đối thủ dưới cơ. Có thể cả hàng công lẫn hàng thủ của ĐT Indonesia ít nhiều bộc lộ qua số liệu các bàn thắng/thua (4/2 và 5/1) để ông Park tham khảo, nhưng dĩ nhiên không thể xem như đó là một sự bất biến trong bóng đá, dẫn tới sai lầm đáng tiếc.



HLV trưởng Shin Tae-yong đã “nói cứng” trước các đối thủ Việt Nam và cả Malaysia nhưng có lẽ điều đó không khiến nhiều người bận tâm? Ông Park Hang-seo hiện vẫn giành kết quả tốt trước các đối thủ khu vực và ĐT Indonesia không phải là mối bận tâm lớn nhất, mà có thể ít nhiều là chủ nhà Singapore và sau đó là Thái Lan ở các vòng sau?



Vì thế, tin chắc thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vào trận với tâm lý tự tin, thoải mái, với tâm thế dành cho cuộc đua đường dài và ĐT Indonesia chỉ là một “lượt đấu” bình thường trên chặng đường bảo vệ ngôi vua AFF Cup của các chiến binh sao vàng.