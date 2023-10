Đội tuyển Việt Nam: Giao hữu nhưng hơn cả... giải chính thức

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sau các trận giao hữu với các đối thủ vừa tầm như Hong Kong-Trung Quốc, Syria và Palestin, tới đây Đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu với các đối thủ hàng đầu châu lục gồm Đội tuyển Trung Quốc, Đội tuyển Uzbekistan và Đội tuyển Hàn Quốc. Và đó chính là thời điểm ông thầy người Pháp sẽ có đầy đủ “dữ liệu” về nhân sự trong tay để lựa chọn, quyết định đội hình tối ưu, nhằm đảm trách nhiệm vụ nặng nề ở phía trước.

Trong danh sách gọi tập trung đợt này, ông Philipe Troussier gây ngạc nhiên thú vị cho giới chuyên môn và người hâm mộ không chỉ ở Việt Nam mà ở cả châu lục như ở Indonesia và Trung Quốc. Đó là một loạt học trò cưng của ông Park Hang-seo đã không có tên, không chỉ một mà cả hai lần tập trung là Tiến Dũng, Thành Chung, Văn Thanh, Hồng Duy… và đặc biệt là Công Phượng, dù anh vừa ghi bàn trong trận gặp Đội tuyển Palestin mới đây. Trong khi đó, một nửa số quân được gọi là cầu thủ trẻ U23 Việt Nam, không chỉ là những người thường xuyên được ra sân ở V-League 1 vừa qua, mà cả V-League 2.

Tất nhiên, những cựu binh xuất sắc thời ông Park Hang-seo từng trải qua vòng loại thứ 2, thứ 3 World Cup 2022 vẫn giữ được phong độ cao như Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Thanh Bình, Văn Hậu, Tấn Tài, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh, Tuấn Hải…vẫn được giữ lại và tin dùng, làm nòng cốt cho Đội tuyển Việt Nam chinh phục tấm vé dự World Cup 2026 khi cơ hội mở ra. Nhưng cần nói thêm, ở thời điểm hiện tại, những cầu thủ có phong độ cao ngay lập tức được gọi như Đình Triệu, Tiến Anh, Đức Chiến… để bổ sung cho số cầu thủ bị loại. Trong số nhiều nhân tố trẻ từ U23 Việt Nam, có vẻ như ông Troussier tin tưởng nhiều hơn ở số cầu thủ từng thi đấu từ hồi U19 Việt Nam như Văn Đô, Văn Toản, Tuấn Dương, Văn Khang… nhưng đồng thời nhiều cái tên mới qua thử thách đã được tin cậy gồm Văn Việt, Văn Cường, Đình Bắc, Thái Sơn, Duy Cương và Minh Trọng.

Trong dàn trẻ Sông Lam Nghệ An được gọi lên U23 Việt Nam 1 và 2, ông Troussier từ lâu nay đã tin cậy Văn Cường (nhất là trong trận tranh Huy chương Đồng SEA Games 32 với 2 bàn thắng tuyệt đẹp) và mới nhất là thủ môn Văn Việt sau chiến tích tại vòng loại U23 châu Á. Ngoài ra, ông thầy còn cho gọi bổ sung Nam Hải trong bối cảnh Đội tuyển tập luyện thiếu người. Ở "đội 2” của U23 Việt Nam, Xuân Tiến và Nguyên Hoàng là những cái tên nổi bật nhưng vẫn chưa “lọt mắt xanh” ông thầy khó tính để có tên ở Đội tuyển Việt Nam. Lý do có thể là ở hàng tiền vệ và tiền đạo đã chật chội tài năng, trong khi Xuân Tiến là mẫu cầu thủ chơi đúng sở trường ở vị trí tiền vệ tổ chức, nhưng lại thường tỏa sáng khi xâm nhập vòng cấm để ghi bàn và Đội tuyển Việt Nam không vận hành theo cách thường thấy ở đội 1 cũng như các đội U của Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, Nguyên Hoàng mới 18 tuổi, dù thi đấu rất chững chạc nhưng gọi lên quá sớm là thực sự không cần thiết khi cơ hội vẫn còn rất nhiều…

Như đã nói ở trên, người hâm mộ Trung Quốc ngạc nhiên với danh sách Đội tuyển Việt Nam lần này khi những cái tên quen thuộc từng gây sốc bằng chiến thắng 3-1 trên sân Mỹ Đình như Văn Đức, Công Phượng … đã không còn xuất hiện. Tất nhiên, nhiều nhân tố trẻ cũng đang gây sự tò mò, chú ý ở cả trong và ngoài nước. Và dù thi đấu với các đội bóng hàng đầu châu lục, ông Troussier vẫn có quyền thử nghiệm cầu thủ cho dù chuyện thắng hay thua là điều có thể biết trước. Với Đội tuyển Trung Quốc không phải là đối thủ đẳng cấp thực sự và đang trong giai đoạn tổ chức lại, chắc chắn ông Troussier với sự am hiểu nội tình ở đây sẽ biết cách tung ra những quân bài nào cho phù hợp. Đến trận gặp Uzbekistan, đối thủ có thể hình lý tưởng, chơi bóng theo kiểu châu Âu hay cuối cùng đối đầu với Hàn Quốc đẳng cấp với nhiều cầu thủ thi đấu tỏa sáng ở châu Âu, hẳn ông Troussier sẽ nhìn ra từng con người cụ thể ở từng vị trí cụ thể, ai đá chính, ai dự bị 1 hay 2.

Nếu ông Troussier ra quân với 3 trận thắng cho Đội tuyển Việt Nam thì 3 trận giao hữu tới đây chắc chắn sẽ không cho kết quả tương tự, thậm chí ông và học trò sẽ phải đón nhận một kết quả… tối tăm mặt mũi, nhất là trận gặp Hàn Quốc. Nhưng có thất bại mới có thành công, miễn là không một ai nản chí mà kiên quyết xốc tới, tiến lên. Thi đấu giao hữu nhưng thực ra ở đây còn quyết liệt, nghiêm túc hơn cả thi đấu một giải chính thức nào đó. Thất bại của Đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, của các Đội tuyển Olympic Việt Nam và U23 Việt Nam ở các giải châu lục vốn cho thấy một khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam với các đội bóng hàng đầu châu lục. Bóng đá Việt Nam cần vươn lên lúc này là để đủ sức cạnh tranh và chen chân với các đội như Trung Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Iraq,… chứ không phải Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran và Australia. Nói thế để thấy “cửa” của bóng đá Việt Nam khá rộng mở dù Thái Lan, Indonesia cũng vươn lên không kém cạnh…

Đợt trận giao hữu này đúng là Đội tuyển Việt Nam “ra ngõ gặp núi” nhưng chính chúng ta chọn con đường khó khăn, cao vợi đó. Khi và chỉ khi xác định đầy đủ và đúng hướng con đường khó khăn không tránh khỏi với sự chủ động lớn, với cách làm bài bản, có chiều sâu, có lực lượng giàu sức chiến đấu thì mọi điều mới có tính khả thi cao, mới đi được đường dài. Với ông Trousier, bây giờ có thể Văn Lâm bắt chính từ vòng loại thứ 2 vào tháng 11, nhưng tới vòng loại thứ 3, biết đâu đứng trong khung thành Đội tuyển Việt Nam lại là Đình Triệu hay biết đâu Văn Việt hoặc bất cứ cái tên nào xứng đáng, không loại trừ lực lượng bổ sung như Filip Nguyễn? Và đó mới thực sự là một chiến lược gia giỏi, biến hóa khôn lường trước đòi hỏi khắt khe của thực tế sân cỏ?