Đội tuyển Việt Nam: Mục tiêu World Cup gặp khó từ vòng 2

Đội hình này sẽ đối đầu với 2 đối thủ là Đội tuyển Philippine (sân khách) và Đội tuyển Iraq (sân nhà) trong chiến dịch Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trong bối cảnh vòng loại thứ 2 và nhất là thứ 3 kéo dài đi kèm với tình trạng chấn thương, thẻ phạt, phong độ, việc bổ sung, thay thế cầu thủ là không tránh khỏi. Và lần gọi tập trung “chính thức” này tất nhiên sẽ luôn được xem là nòng cốt lực lượng để gánh vác nhiệm vụ nặng nề đặt ra.

Theo đó, có thể thấy, lực lượng mà ông Philipe Troussier lựa chọn trước hết bao gồm các cựu binh như Văn Lâm, Ngọc Hải, Tiến Dũng (thay Duy Mạnh chấn thương), Văn Thanh, Việt Anh, Thanh Bình, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Tuấn Hải, Văn Toàn, Tiến Linh… Để thấy, ông thầy người Pháp vẫn phải dựa trước hết vào số cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế, nhất là những người từng trải qua Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng thất bại và nay là cơ hội để họ sửa chữa, khắc phục.

Tất nhiên, ông Troussier phải bổ sung một số nhân tố mới như Đình Triệu, Tiến Anh, Việt Hưng, những người mới mà cũ như Xuân Mạnh, Văn Quyết. Đặc biệt hơn so với thời ông Park Hang-seo, cả loạt nhân tố trẻ được gọi chính thức lên tuyển gồm Văn Việt, Văn Khang, Văn Đô, Văn Toản, Thái Sơn, Tuấn Dương, Minh Trọng, Tuấn Tài, Văn Cường, Thanh Nhàn và Đình Bắc.

Danh sách tuyển Việt Nam. Nguồn: VFF

Nhìn vào danh sách trên, người am tường có thể thắc mắc vì sao Tấn Tài hay Công Phượng không được gọi trong khi Văn Hậu vắng mặt do chấn thương? Không ai trả lời câu hỏi này ngoài ông Troussier và cũng nên biết rằng, đó là quyền quyết định của ông thầy người Pháp với lý do cụ thể mà ông nắm chắc trong tay, với sự tham vấn từ các cộng sự và hơn hết là các con số thống kê khoa học tự nói lên tất cả. Bởi vậy, hoàn toàn không có lý do cá nhân, yêu ghét thường tình nào ở đây, trong khi cánh cửa luôn rộng mở với bất kỳ ai đạt phong độ tốt và sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ của đội tuyển.

Sau những gì đã thấy về hình hài, diện mạo Đội tuyển Việt Nam, nhất là sau 3 trận giao hữu toàn thua trước các đối thủ đẳng cấp châu lục gần đây, nỗi lo về một thất bại mơ hồ nào đó có vẻ đang ngày một lớn dần lên trong lòng người hâm mộ gần xa. Dù là ở vòng 2 nhưng các đối thủ như Iraq, Indonesia hay Philippine sẽ là những vật cản không dễ vượt qua đối với thầy trò ông Troussier, nếu họ không thể hiện được một bước tiến vững vàng như nhiều người hy vọng.

Bởi không chỉ là hình ảnh kém tươi mới của hàng loạt cựu binh do V-League chưa thi đấu hồi đó mà nay, qua 3 vòng đấu, mọi việc cũng chưa được cải thiện rõ nét là bao. Hãy nhìn cách các ngôi sao của Hà Nội FC đang thể hiện ở giải đấu câu lạc bộ cấp châu lục hay ở V-League, rồi cách Viettell hay Công an Hà Nội chứng minh năng lực… đều gây ra sự lo ngại, thậm chí thất vọng về các nhân tố trụ cột.

Những nhân tố trên hàng công của Đội tuyển Việt Nam lần này hầu như đang im tiếng ở V-League. Văn Quyết đá hỏng phạt đền và đang chịu 2 trận thua đầu mùa ở V-League, chưa kể thua muối mặt ở giải châu lục cấp câu lạc bộ. Dàn sao Hà Nội FC như Tuấn Hải, Hùng Dũng, Văn Tùng,… sẽ lên tuyển với một hành trang nặng nề và liệu có “lột xác” thực sự hay không là điều rất khó đoán định. Tiến Linh lâu nay sa sút phong độ và “chỉ nên vào sân từ hiệp 2” như lời Huỳnh Đức sẽ thể hiện ra sao khi lên tuyển, nhanh chóng xóa tan hình ảnh xấu mờ ở loạt trận giao hữu vừa qua? Ngọc Hải đang chấn thương, Hoàng Đức chưa hồi phục sau một mùa giải quá tải, Tuấn Anh đang nặng bước ở đội bóng Phố Núi tên mới mà kết quả cũ, Đình Bắc không được chơi đúng vị trí sở trường… là một loạt những thông tin khiến ông Troussier đau đầu, khó chịu.

Duy Mạnh chấn thương không đủ điều kiện dự vòng loại World Cup 2026. Ảnh: VFF

Tất nhiên, thực tế nào mà không có buồn, có vui, có được, có mất. Văn Lâm, Đình Triệu chơi tốt là thông tin mang lại niềm tin ở vị trí người gác đền đội tuyển. Tiến Dũng, Văn Thanh, Xuân Mạnh, Tiến Anh… chứng minh đủ sức lên tuyển theo yêu cầu khắt khe mới là tín hiệu đáng mừng về sự bền bỉ, về ý chí vươn lên. Thái Sơn, Văn Toản, Văn Cường được đá chính thường xuyên với sức bật lớn lao sẽ là sự bổ sung vô cùng cần thiết cho đội tuyển dù ở bất cứ giai đoạn nào.

Vấn đề bây giờ là ông Troussier cần không quá nặng nề vào câu chuyện triết lý “đá kiểm soát tấn công” mà phải là sự biến hóa linh hoạt dựa trên lực lượng sẵn có trước từng đối thủ để tạo đà cho các trận tiếp, vòng đấu tiếp. Phải biết cách khơi dậy tiềm năng của từng vị trí, tạo sự liên kết vững chắc và nhân lên sức mạnh của một tập thể để vượt khó, giành chiến thắng. Rõ ràng, ngôi sao của Đội tuyển hiện nay là một tập thể, không phải Quang Hải hay ai đó như lâu nay. Và sức mạnh của Đội tuyển là sức mạnh, là ý chí Việt Nam, điều ông Calistor hay Park Hang-seo từng làm rất tốt, còn ông Troussier lại có vẻ chưa đạt được so với yêu cầu?

Trận ra quân gặp Philippine trên sân khách sẽ không dễ đá như lâu nay, thậm chí còn là một thử thách lớn nên rất cần phát huy các vũ khí sở trường của bóng đá Việt như phòng ngự chặt, phản công nhanh, ý chí kiên cường của từng tuyển thủ. Chỉ giành được kết quả tốt mới có cơ hội để tính chuyện có điểm trước đối thủ lớn nhất bảng là Iraq trên sân nhà. Cứ nghĩ vòng 2 là con đường bằng phẳng, nhưng xem ra mọi điều đều không thể lường trước, dù đá vòng loại là đá đường dài và còn có cơ hội sửa chữa, vá víu. Quả là mục tiêu World Cup của bóng đá Việt xem ra đã và đang gặp vô vàn gian khó kể từ… vòng loại thứ 2./.