Thể thao Đội tuyển Việt Nam trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ; CĐV Thái Lan nói thẳng về Bích Tuyền khi Việt Nam thua đậm Đức Trong đợt tập trung lần thứ 3, năm 2025, đội tuyển Việt Nam đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ; Nhiều CĐV Thái Lan đã cho rằng, không có Bích Tuyền là nguyên nhân khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đậm Đức 0-3... Đó là thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua...

CĐV Thái Lan nói thẳng về Bích Tuyền khi Việt Nam thua đậm Đức

Nhiều CĐV Thái Lan đã cho rằng, không có Bích Tuyền là nguyên nhân khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đậm Đức 0-3.

Nguyễn Thị Bích Tuyền - mũi công chủ lực của Việt Nam.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể tạo thêm bất ngờ khi thất bại 0-3 trước tuyển Đức – đội bóng đang xếp hạng 11 thế giới. Trận thua này cho thấy rõ khoảng cách đẳng cấp, khi Đức quá mạnh trong khâu phát bóng, chắn bóng và tổ chức tấn công.

Ngay sau trận đấu, nhiều CĐV Thái Lan đã để lại bình luận nhắc đến Nguyễn Thị Bích Tuyền – mũi công chủ lực của Việt Nam nhưng vắng mặt ở giải. Một CĐV viết: “Không có Bích Tuyền khó khăn hơn nhiều. Việt Nam thua 0-3 dù đã chiến đấu hết mình.

Thậm chí, có người so sánh với chính đội nhà: “3-0 giống hệt như Thái Lan hôm qua, chỉ khác là một đội thắng, một đội thua. Việt Nam không còn Bích Tuyền nên trận đấu chẳng còn gì để bùng nổ”

Đội tuyển Việt Nam trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ

Trong đợt tập trung lần thứ 3, năm 2025, đội tuyển Việt Nam đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ.

Chiều 25/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 3 trong năm 2025. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ hội quân trở lại vào ngày 29/8, tại Hà Nội, nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Đội tuyển Việt Nam tập trung hướng tới vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Danh sách tập trung vẫn có những cầu thủ chủ chốt như Quang Hải, Hoàng Đức, Đức Chiến, Tuấn Hải, Duy Mạnh, Thành Chung...

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam trao cơ hội cho những nhân tố mới như thủ thành Quan Văn Chuẩn (Hà Nội FC), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (Công an TP Hồ Chí Minh), Đinh Quang Kiệt (Hoàng Anh Gia Lai), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Thép Xanh Nam Định), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình FC). Bên cạnh đó, đội tuyển cũng ghi nhận sự trở lại sau chấn thương của tiền vệ Doãn Ngọc Tân (Đông Á Thanh Hóa) và hậu vệ Phan Tuấn Tài (Thể Công-Viettel).

Dự kiến, trong thời gian tập trung tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tập với Công an Hà Nội FC (ngày 4/9) và Thép Xanh Nam Định (ngày 7/9).

Messi trở lại thi đấu ở Leagues Cup

Messi nhiều khả năng sẽ trở lại ở trận bán kết Leagues Cup với Orlando City lúc 7 giờ 30 ngày 28/8.

Khả năng Messi sẽ ra sân ở trận đấu tới.

Sau trận hòa DC United, Inter Miami đã bảo toàn được lực lượng chủ chốt để chuẩn bị cho trận bán kết Leagues Cup với Orlando City lúc 7 giờ 30 ngày 28/8. Trận bán kết còn lại là giữa LA Galaxy gặp Seattle Sounders FC diễn ra cùng ngày, nhưng vào lúc 9 giờ 45 (đều giờ Việt Nam). Trong khi đó, trận chung kết Leagues Cup diễn ra ngày 31/8.

Về khả năng Messi ra sân ở trận đấu tới, Jose Armando của kênh Deporte Total USA chia sẻ: "Nếu không có gì bất thường, dự kiến Messi sẽ tham gia tập luyện đầy đủ cùng toàn đội vào đầu tuần này, và sẽ có mặt ở trận đấu sống còn với CLB Orlando City, đối thủ đã thắng Inter Miami FC cả 2 trận tại MLS mùa này với tỷ số 3-0 và 4-1.

Nguyễn Thùy Linh bất ngờ quật ngã cựu số 1 tại giải cầu lông vô địch thế giới

Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh xuất sắc đánh bại cựu số 1 thế giới Ratchanok Intanon để tiến vào vòng 2 giải vô địch thế giới.

Nguyễn Thùy Linh đánh bại cựu số 1 thế giới Ratchanok Intanon.



Nguyễn Thùy Linh đã không gặp may mắn khi phải đối đầu với cựu số 1 thế giới Ratchanok Intanon tại vòng 1. Tuy nhiên, tay vợt đến từ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Thái Lan sau 45 phút thi đấu, tỷ số 2 set lần lượt là 21-17 và 21-18. Thùy Linh thể hiện sự bền bỉ xuyên suốt 2 set đấu để lần thứ 2 trong sự nghiệp vượt qua Ratchanok Intanon. Hai tay vợt giằng co từng điểm số, nhưng Thùy Linh luôn là người làm tốt hơn vào cuối các set đấu để có chiến thắng chung cuộc.

Ratchanok Intanon là tay vợt cầu lông lừng danh của Thái Lan. Cô từng đạt vị trí số 1 vào năm 2016 và từng giành chức vô địch thế giới vào năm 2013, trở thành tay vợt trẻ nhất vô địch giải này khi 18 tuổi 6 tháng 6 ngày. Cô từng giành HCB ASIAD 2010, lên ngôi vô địch châu Á năm 2015, giành ba HCV ở SEA Games.