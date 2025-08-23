Kinh tế Đồn Biên phòng Quỳnh Phương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nhân dân ứng phó bão số 5 Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tập trung triển khai lực lượng kêu gọi tàu, thuyền trên địa bàn về nơi neo đậu, trú ẩn an toàn, có các biện pháp đảm bảo an toàn lồng bè nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ.

Để hỗ trợ nhân dân trên địa bàn ứng phó bão số 5 với cường độ mạnh theo dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa bàn, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tập trung triển khai lực lượng kêu gọi tàu, thuyền trên địa bàn về nơi neo đậu, trú ẩn an toàn.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Quỳnh Phương triển khai công tác ứng phó bão số 5 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Cờn. Ảnh: Lê Thạch

Đồng thời, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn lồng bè nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ; giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây có nguy cơ gãy đổ; tập trung tuyên truyền nhân dân trên địa bàn các phường Quỳnh Mai, Tân Mai không lơ là, chủ quan, chủ động các biện pháp ứng phó với bão…

Hỗ trợ ngư dân thu dọn trang thiết bị, ngư lưới cụ trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Lê Thạch



Tính đến chiều 23/8, trên địa bàn Đồn Biên phòng Quỳnh Phương quản lý có tổng số 1.069 phương tiện/5.214 lao động, đã có 988 phương tiện, với 4.903 lao động neo đậu tại bến an toàn, còn 81 tàu, với 331 lao động đang hoạt động trên biển.

Số phương tiện này không hoạt động trong vùng nguy hiểm và tất cả đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão để có biện pháp phòng tránh, di chuyển an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tuyên truyền lưu ý hộ dân nuôi trồng thủy sản các biện pháp đảm bảo an toàn lồng bè. Ảnh: Lê Thạch



Thiếu tá Nguyễn Cảnh Sỹ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cho biết: Đơn vị đang ứng trực 100% quân số và phương tiện hiện có để ứng phó bão số 5. Tiếp tục triển khai lực lượng xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu, thuyền tại các khu neo đậu nhằm đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ, di dời các hộ dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi trú, tránh đảm bảo an toàn. Đồng thời, thực hiện nghiêm lệnh cấm phương tiện ra khơi vào 5h sáng 24/8/2025./.