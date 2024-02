Đón đoàn khách quốc tế đến Nghệ An dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Tham dự sự kiện có lãnh đạo Sở Du lịch, Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên cùng đoàn gồm 30 khách du lịch người Hà Lan. Hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An tới du khách trong nước và quốc tế.

Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chào mừng đoàn khách. Ảnh: Diệp Thanh

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch đã tặng hoa và chào mừng đoàn đoàn khách đến với thành phố Vinh. Lãnh đạo Sở Du lịch cũng đã giới thiệu về Tết Nguyên đán Việt Nam và mời đoàn khách tham gia chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa chào năm mới tại Quảng trường Hồ Chí Minh vào đêm Giao thừa.

Nhằm giới thiệu với du khách những nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc, lãnh đạo Sở Du lịch và Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên đã lì xì đầu năm mới cho các thành viên trong đoàn và giới thiệu ý nghĩa của phong tục này.

Clip: Diệp Thanh

Các thành viên trong đoàn khách được thưởng thức những món ăn đặc trưng dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam. Ảnh: Diệp Thanh

Bên cạnh đó, du khách trong đoàn cũng được thưởng thức những món ăn truyền thống như bánh chưng, dưa món, thịt đông… tại buổi gặp gỡ. Những vị khách nước ngoài bày tỏ thích thú khi được đón tiếp nồng hậu và trải nghiệm những nét văn hoá độc đáo của Việt Nam.

Trong không khí ấm cúng của chiều cuối năm, mọi người đã cùng nhau uống rượu vang chúc mừng năm mới.

Những du khách Hà Lan bày tỏ sự thích thú khi được tiếp đón nồng hậu. Ảnh: Diệp Thanh

Theo thống kê, năm 2023, tổng lượt khách lưu trú tại Nghệ An đạt 5.280.000 lượt, bằng 120% so với năm 2022, trong đó, khách quốc tế là 77.500 lượt, bằng 231% so với năm 2022; doanh thu du lịch đạt 7.800 tỷ đồng, bằng 139% so với năm 2022. So với yêu cầu đặt ra của kịch bản tăng trưởng trong năm 2023, ngành Du lịch đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra cả về lượng khách cũng như doanh thu du lịch, góp phần vào tổng thu nhập GRDP của tỉnh.

Năm 2024, ngành Du lịch phấn đấu đón tổng lượt khách lưu trú đạt 5.500.000 lượt (bằng 104% so với năm 2023), trong đó có 120.000 lượt khách quốc tế (bằng 155% so với năm 2023), doanh thu dịch vụ du lịch đạt 9.000 tỷ đồng (bằng 115% so với năm 2023).