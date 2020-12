Đông Á Thanh Hóa, chờ 'Phù thủy' Petrovic ra tay; Hoãn trận đấu Everton vs Man City vì Covid-19

Đánh bại Viettel, PVF vô địch U15 cúp Quốc gia

Đánh bại Viettel trong trận chung kết, PVF lên ngôi vô địch. Đây là chiến công thứ hai liên tiếp của thầy trò ông Nguyễn Duy Đông. Trước đó cũng đội hình này, PVF đã vô địch U15 Vô địch Quốc gia – Next Media 2020 được tổ chức ở Bình Dương. Ở trận tranh hạng ba, SHB Đà Nẵng đã vượt qua Hà Nội với tỷ số 3-1.

Hoãn trận đấu Everton vs Man City vì Covid-19

Trận đấu giữa Everton vs Manchester City tại Premier League đã bị hoãn sau khi Covid-19 bùng phát tại thành phố Manchester.

Vào ngày Giáng sinh, Manchester City thông báo rằng Gabriel Jesus và Kyle Walker dương tính với Covid-19, cùng với hai thành viên của nhân viên câu lạc bộ.

Đây là trận đấu thứ hai của Premier League mùa này bị hoãn lại do Covid-19 bùng phát trở lại trên đất Anh, sau trận Aston Villa vs Newcastle hồi đầu tháng. Không chỉ các trận đấu tại Ngoại hạng Anh mà nhiều màn so tài ở Championship trong giai đoạn cuối năm 2020 phải dời sang thời điểm khác vì đại dịch trên.



Chelsea âm thầm lên kế hoạch mời Tuchel về thay Lampard

Dù vừa bị PSG sa thải nhưng HLV Thomas Tuchel có thể được mời về để thay thế Frank Lampard nếu thành tích của Chelsea không có dấu hiệu cải thiện trong thời gian tới.