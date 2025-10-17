Thời sự Đồng bào Công giáo Nghệ An thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới Với tôn chỉ “Kính Chúa yêu Nước” và “Sống tốt đời đẹp đạo” luôn khắc sâu trong trái tim, người Công giáo Nghệ An đã và đang miệt mài đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương. Mỗi hành động, mỗi đóng góp của họ đều là những viên gạch quý giá, góp phần tạo nên một Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cộng đoàn giáo dân tỉnh Nghệ An hiện có hơn 50.840 hộ, trên 307.000 nhân khẩu, chiếm khoảng 9 % dân số toàn tỉnh, sinh hoạt tại 14 giáo hạt, 136 giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn mục vụ của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, sự lãnh đạo trực tiếp của 2 giám mục, 237 linh mục, Cộng đoàn giáo dân luôn đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo.

Có thể nói, sự chung tay, góp sức của bà con Công giáo đã đưa phong trào thi đua yêu nước thực sự đi vào đời sống, biến thành những hành động thiết thực, từng bước vun đắp cho những giáo xứ, giáo họ ngày càng phát triển vững mạnh, cùng nhân dân trong tỉnh tích cực xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng nông thôn mới ở Giáo xứ Đăng Cao, Giáo phận Vinh. Ảnh: Phương Trần

Tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Sự năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của đồng bào Công giáo đang trở thành điểm sáng ở nhiều địa phương. Trong thực hiện phong trào đoàn kết phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đồng bào Công giáo Nghệ An đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn. Họ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mùa vụ, đồng thời tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tại các địa phương, nhiều hộ giáo dân tham gia xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, mang lại thu nhập cao, góp phần quan trọng vào việc tăng sản lượng và năng suất hàng năm cho toàn tỉnh. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại và phát triển ngành nghề cũng được nhiều hộ dân trong Cộng đoàn giáo dân tỉnh nhà mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, lựa chọn loại hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Từ những nỗ lực ấy, đã xuất hiện nhiều mô hình giáo dân sản xuất giỏi. Tại phường Hoàng Mai, nhiều lao động có việc làm và thu nhập ổn định ở nhà máy may của ông Trần Văn Quyền. Không chỉ cải thiện kinh tế gia đình, gần đây, ông Quyền tiếp tục tạo việc làm cho trên 160 công nhân tại cơ sở thứ 2 tại xã Quỳnh Anh. Ông Quyền tâm sự: "Tôi chỉ mong được góp một phần nhỏ công sức vào an sinh xã hội, giúp đỡ mọi người có công ăn việc làm và đây là điều tôi cảm thấy thỏa mãn nhất. Bây giờ nhìn thấy công nhân, họ phấn khởi, vui vẻ trong việc làm, tôi rất là mừng".

Xưởng may của ông Trần Văn Quyền ở xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Trần

Đây thực sự là minh chứng sống động cho tinh thần năng động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm cộng đồng của người Công giáo Nghệ An, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Hồ Văn Quang, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 4, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An phấn khởi cho biết: "Công ty rất quan tâm đến đời sống bà con trong xóm. Ngoài tạo việc làm cho nhiều người, mọi hoạt động của xóm từ làm đường bê tông, xây kênh mương, trồng cây xanh, công ty đều ủng hộ nhiệt tình. Mới đây, giám đốc công ty ủng hộ xóm 200 triệu đồng làm đường nông thôn mới".

Với sự hưởng ứng tích cực, sự đồng thuận cao, người công giáo ở các địa phương đã chung sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp hạ nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tăng số hộ khá, giàu.

“ Tỷ lệ hộ khá, giàu trong đồng bào Công giáo từ 41,2% năm 2020 đã tăng lên 52,4% vào năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,2% năm 2020 xuống còn 2,9% vào năm 2024.

Xây dựng nông thôn vùng giáo "Sáng - xanh - sạch - đẹp". Ảnh: Phương Trần

Xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa

Cùng với phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các giáo xứ, họ đạo trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Trong phong trào này, các quý cha, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, giáo họ và cộng đoàn giáo dân ở các địa phương tích cực hưởng ứng, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần tạo nên phong trào nông thôn mới ở địa phương đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Tại xã Nam Đàn, từ công tác tuyên truyền, vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, đặc biệt là sự quan tâm các quý cha, các giáo xứ, họ đạo, bà con giáo dân đã tích cực góp công, góp của hoàn thành nhiều tiêu chí nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa. Nhiều gia đình công giáo trở thành lực lượng nòng cốt tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xã đóng góp trên 130 tỷ đồng, tự nguyện hiến 1.400m2 đất, tháo dỡ 830m2 tường bao. Đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa trong xã đạt trên 90%; 3/3 xóm giáo đạt danh hiệu xóm văn hóa.

Nông thôn mới đã mang đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên, cả về vật chất lẫn tinh thần. Với sự đóng góp tích cực này của cộng đoàn giáo dân, diện mạo quê hương xứ, họ ngày càng khang trang sạch đẹp.

Ông Trần Văn Mười - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo họ Tân Nghĩa, xã Nam Đàn cho biết: "Hội đồng mục vụ đã phối hợp với xóm trưởng và công tác mặt trận đến từng gia đình một để vận động. Những gia đình đang còn khúc mắc thì phải đến gặp họ để nói cho họ biết, họ hiểu, họ nghe. Sau đó thì họ cảm thấy đúng, thì họ tham gia rất tích cực, rất là đoàn kết".

“ Tỷ lệ hộ giáo dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ngày càng tăng. Năm 2020 có 42.621 hộ, đạt 69,8%, đến năm 2024 có 44.406 hộ, tăng lên 74,7%, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng giáo dân.

Bà con giáo dân xây dựng đường hoa. Ảnh: Phương Trần

Tham gia xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự

Trong thời gian qua, cộng đoàn giáo dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với trách nhiệm công dân.

Bà con giáo dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được nhiều giáo xứ, giáo họ hưởng ứng tích cực, triển khai hiệu quả qua các mô hình tiêu biểu như: "Giáo xứ bình yên, gia đình văn hóa", "Xứ, họ đạo bình yên, không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Giáo họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội", "Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn", "Tuyến đường tự quản về an ninh trật tự"... Toàn tỉnh hiện có hơn 300 mô hình “Giáo họ bình yên”, 400 Tổ tự quản và 200 Ban tự quản An ninh trật tự.

Giáo xứ Bột Đà, xã Đô Lương là một trong rất nhiều giáo xứ, giáo họ tại Nghệ An xây dựng được cuộc sống bình yên, đảm bảo an ninh cơ sở, không tệ nạn xã hội từ những mô hình giáo xứ, giáo họ bình yên; mô hình xứ đạo an lành văn minh. Từ việc triển khai mô hình “Giáo họ bình yên”, khối đại đoàn kết lương giáo được phát huy, tiếp thêm động lực để bà con giáo dân giáo họ thi đua phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng gia đình no ấm. Tại nhiều giáo xứ, họ đạo và khu dân cư, phong trào xây dựng khu dân cư an toàn, không có tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Ông Phùng Trọng Sáng, một giáo dân gương mẫu ở Giáo xứ Bột Đà, xã Đô Lương khẳng định: "Nếu muốn làm ăn, muốn thành đạt thì trật tự an ninh trên địa bàn phải an toàn, phải tốt. Còn nếu mà luôn có chuyện này chuyện kia xảy ra thì ai có tâm trạng nào mà sản xuất, kinh doanh được. Cho nên, tôi nghĩ vai trò của của giáo xứ cũng như của mặt trận, của chính quyền rất quan trọng để từ đó bà con yên tâm xây dựng thôn, xóm, quê hương".

Giữ gìn an ninh trật tự để phát triển kinh tế, xã hội. Ảnh: Phương Trần

Tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo

Không chỉ xây dựng gia đình thuận hòa, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, xây dựng giáo xứ, họ đạo bình yên, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện cũng được các chức sắc và bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực hưởng ứng.

Giáo xứ Phú Xuân, xã Quỳnh Tam có 517 hộ với gần 2.400 giáo dân. Phát huy truyền thống đoàn kết nhân ái của dân tộc ta và tinh thần "thực thi bác ái là loan báo Tin mừng", các quý cha, các nhà hảo tâm và toàn thể cộng đoàn đã hưởng ứng các cuộc vận động xã hội, thực hiện lời kêu gọi của Giáo hội, tích cực ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần, góp phần làm vơi đi nỗi đau, sưởi ấm bao mảnh đời bất hạnh, nhân lên niềm hy vọng cho bao gia đình. Ông Trần Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Phú Xuân, xã Quỳnh Tam chia sẻ: "Giáo xứ cũng như linh mục đã tạo mọi điều kiện giúp cho các hộ nghèo, cùng với chính quyền địa phương kêu gọi và hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho những gia đình khó khăn, bệnh tật. Từ tinh thần tương thân tương ái đó, bà con cùng nhau vươn lên xóa đói giảm nghèo".

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An ủng hộ chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo". Ảnh: Phương Trần

Hưởng ứng các cuộc vận động của xã hội, thực hiện lời kêu gọi của Giáo hội, đóng góp thiết thực cả về vật chất và tinh thần, góp phần chia sẻ khó khăn, nâng đỡ những hoàn cảnh bất hạnh, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng, Cộng đoàn giáo dân đã phối hợp với chính quyền địa phương tham gia xây dựng, tu sửa nhiều nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ xây dựng hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết; ủng hộ hàng chục ngàn ngày công lao động, hàng chục tấn gạo và nhiều vật tư, hàng hóa khác với tổng giá trị 24,372 tỷ đồng.

Trong chương trình “Tết vì người nghèo” hàng năm, Tòa Giám mục Xã Đoài và các giáo xứ, giáo họ đều tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo như tặng gạo, bánh chưng, chăn ấm, đồ áo, tiền cho hộ nghèo, người già cô đơn, người tàn tật vui Tết đón Xuân… Với tổng số tiền đồng bào Công giáo đã đóng góp, ủng hộ là 8,866 tỷ đồng.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An hỗ trợ xây dựng "Nhà đại đoàn kết" cho hộ nghèo. Ảnh: Phương Trần

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị năm minh, sống tốt đời đẹp đạo” với 8 nội dung thi đua do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động có ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sâu sắc. Sự đóng góp và vị thế của người Công giáo Nghệ An ngày càng được nâng cao trong cộng đồng dân tộc, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ông Phan Sỹ Cường – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định: Đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều cách làm hay, mô hình mới, điển hình tiêu biểu đã xuất hiện và có tính lan tỏa. Cùng với hệ thống chính trị, và các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian tới, rất mong các điển hình tiêu biểu trong đồng bào công giáo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, kính chúa, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, để cùng với hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đưa quê hương Nghệ An ngày càng phát triển và giàu đẹp.

Đường cờ đoàn kết Lương - Giáo. Ảnh: Phương Trần

Phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc trong đồng bào Công giáo, tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc – dân tộc trong mỗi người Công giáo. Bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh đất nước tiếp tục phát triển toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” tại tỉnh Nghệ An tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ đổi mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Linh mục Giuse Phan Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết: Trong giai đoạn đổi mới hiện nay, Ủy ban Đoàn kết Công giáo sẽ là cầu nối giữa đồng bào Công giáo với các cấp chính quyền, vận động giáo dân tôn trọng chủ trương pháp luật và thực hiện đúng các nghị quyết, nghị định đề ra. Người công giáo với lời dạy của Chúa làm việc bác ái, làm việc yêu thương, sẽ cùng với đồng bào trong tỉnh phát huy tinh thần tương thân, tương ái và hòa hợp lương giáo là một, từ đó nỗ lực, phấn đấu góp phần tô đẹp quê hương xứ sở, tỉnh nhà.