Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ qua những hiện vật ngàn năm

Bức ảnh Thành Nghệ An được xây dựng kiên cố năm 1831, là trung tâm chính trị, quân sự, công trình phòng thủ của tỉnh Nghệ An thời nhà Nguyễn nói lên vị trí trọng yếu của vùng đất này trong công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Đúng như nhà nghiên cứu Phan Huy Chú từng viết trong "Lịch triều hiến chương loại chí" rằng: "Thực là nơi hiểm yếu, như thành đồng ao nóng của nước, và là then khóa của các triều đại". Ảnh: Đức Anh