Đồng chí Bùi Quang Huy làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

‘Vỡ’ quỹ (Baonghean.vn) - Chuyện là bản năm nay “vỡ” Quỹ Khuyến học. Mấy hôm các bác trong Ban công tác Mặt trận, cán bộ khuyến học của bản có lời kêu gọi, vận động các gia đình đóng bổ sung. Ít thôi, nhà 5 nghìn, 10 nghìn. Quỹ Khuyến học của bản “vỡ” là bởi năm nay nhiều cháu học giỏi, cháu nào cũng đáng được khen thưởng.

HĐND tỉnh Nghệ An thông qua 5 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý thực hiện các Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Baonghean.vn) - Chiều 25/8, tại TP. Vinh, sau một thời gian làm việc nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 8 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Năng suất lao động ở Nghệ An chỉ bằng 64,28% bình quân cả nước (Baonghean.vn) - Chiều 25/8, tại thành phố Vinh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Thực trạng và giải pháp công đoàn trong nâng cao năng suất lao động tại các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”.

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật ở Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu (Baonghean.vn) - Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam vừa thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật ở một số dự án, doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu của Công ty Cổ phần Golden City xếp thứ tự số một trong danh sách những dự án, doanh nghiệp được kiểm tra.

Thanh Sơn tiết lộ thách thức lớn nhất khi vào vai Đại uý Vũ trong ‘Đấu trí’ Lần đầu tiên vào vai một chiến sĩ công an kinh tế, diễn viên Thanh Sơn có cơ hội làm mới mình trong vai Đại uý Vũ của bộ phim “Đấu trí”. Thanh Sơn cho biết, đây là cơ hội để anh bứt phá nên dù gặp nhiều thách thức và áp lực, nam diễn viên vẫn cố gắng nỗ lực để hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất.

Công ty Điện lực Nghệ An: Không ngừng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng (Baonghean.vn) - Thực hiện chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Nhằm tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện bình thường mới, 7 tháng đầu năm 2022 Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD không ngừng đổi mới nâng cao các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện.

HĐND tỉnh Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án trong lĩnh vực y tế với tổng vốn 478 tỷ đồng (Baonghean.vn) - Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế với tổng mức đầu tư 478 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn từ ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh Nghệ An từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Sống chung với biến đổi khí hậu - Bài 1: Giữ ‘Sinh thái rừng’ bằng phát triển cây dược liệu (Baonghean.vn) - Nghệ An có tổng số 962 loài cây thuốc và nấm làm thuốc thuộc 635 chi, 183 họ của 5 ngành thực vật bậc cao có mạch và nấm. Nắm bắt được chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển dược liệu dưới tán rừng, Nghệ An đã xây dựng được nhiều mô hình tốt so với cả nước.

Đại tá Mỹ gọi chiến thuật của Putin ở Ukraine là bất bại Bất chấp tốc độ tiến công rất chậm của quân đội Nga ở Ukraine để giảm thiểu thương vong, sự hỗ trợ của Mỹ đối với Kiev sẽ không thể ngăn cản Moskva đạt được các mục tiêu của mình - Đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trả lời phỏng vấn kênh YouTube Judging Freedom.

Khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Baonghean.vn) - Chiều 25/8, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 8 để quyết định một số chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cùng một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Từ nạn nhân trở thành kẻ mua bán trẻ em (Baonghean.vn) - Xu từng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc. Dù biết rõ hành vi đưa người ra nước ngoài bán là vi phạm pháp luật nhưng Xu vẫn quay về Việt Nam lừa bán trẻ em.

Dấu hiệu cho thấy bugi xe hơi đang gặp vấn đề Bugi của ô tô là một thành phần quan trọng, quyết định khả năng hoạt động hiệu quả của xe.

Phụ nữ vùng cao Nghệ An truyền thông phòng, chống tệ nạn ma tuý (Baonghean.vn) - Thông qua truyền thông về phòng, chống tệ nạn ma tuý đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong chủ động phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, cũng như quản lý tốt người nghiện sau cai, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Loại bỏ những ngành nghề và thị trường lao động có rủi ro cao (Baonghean.vn) - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong hội nghị trực tuyến sáng 25/8, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16 - CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia đi nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nỗ lực tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng (Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản là rất cao, trong khi có nhiều yếu tố tác động. Vì vậy, các sở, ban, ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, trước mắt là hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng trong tháng 9/2022.

Sông Lam Nghệ An tập dượt chiến thuật mới trước trận gặp Hà Nội FC (Baonghean.vn) - Trước 1 ngày đấu với Hà Nội FC tại sân Vinh, Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An có buổi tập quan trọng cho các cầu thủ để đưa ra những phương án tấn công lẫn phòng ngự mới, nhằm tạo bất ngờ cho cuộc đối đầu quan trọng này.

Đền thờ Quang Trung: Điểm đến hấp dẫn trong lòng thành Vinh (Baonghean.vn) - Đền Quang Trung không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một thắng cảnh của tự nhiên, một quy hoạch thẩm mỹ của con người, cũng có thể là một “mái nhà” đặc biệt của thành Vinh thân yêu – nơi có những thành viên thầm lặng chăm lo một chứng tích lịch sử.

Nghệ An cấm đường phục vụ diễn tập thực binh xử lý tình huống đảm bảo an ninh trật tự (Baonghean.vn) - Khu vực cấm đường nằm trên tuyến đường 72m, đoạn từ ngã tư giao với đường Lê Nin đến ngã ba giao với đường Nguyễn Hữu Lập, TP.Vinh.

Thị trường 5G được kỳ vọng sẽ đối phó tốt với thời kỳ kinh tế khó khăn trên toàn cầu (Baonghean.vn) - Tình hình kinh tế khó khăn và những bất ổn về địa chính trị trên toàn thế giới đang kìm hãm sự tăng trưởng của thị trường điện thoại di động, nhưng lĩnh vực 5G đã vượt qua những khó khăn đó và đạt được những kết quả tốt.

Đoàn công tác Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh thăm và tặng quà tại Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Đoàn công tác Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An vừa đến thăm và tặng quà tại hai xã biên giới Bắc Lý và Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Nghệ An thu hút 31.170 tỷ đồng vốn đầu tư từ đầu năm 2022 đến nay (Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2022 đến ngày 22/8, Nghệ An đã cấp mới 77 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 18.051 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 31.170 tỷ đồng.

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Chiến dịch quân sự đặc biệt Nga - Ukraine: 6 tháng, 6 vấn đề (Baonghean.vn) - Đến ngày 24/8/2022, “Chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine đã tròn 6 tháng (182 ngày). Nhìn lại 6 tháng, Thiếu tướng Lê Văn Cương nêu 6 vấn đề để trao đổi: 1) Nguồn gốc của cuộc chiến Nga - Ukraine; 2) Hai giai đoạn của cuộc chiến Nga - Ukraine; 3) Bất cập và tổn thất của Nga; 4) Ai được lợi trong cuộc chiến này; 5) Vấn đề Crimea và việc sử dụng bom nguyên tử; 6) Cuộc chiến này sẽ kết thúc thế nào? Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

Sông Lam Nghệ An: Lượt về có ổn định bộ khung? (Baonghean.vn) - Với kết quả thống kê sau 12 vòng đấu lượt đi V-League 1-2022, Sông Lam Nghệ An hoàn thành vượt mức mục tiêu top 3 đề ra từ đầu mùa khi tạm xếp thứ 2 với 20 điểm cùng với các đội Hải Phòng, Topenland Bình Định nhưng tạm xếp trên do hơn về hiệu số (14/10 so với 18/16, 17/16). Đây vừa là câu chuyện “những con số biết nói”, đồng thời là cơ sở để phân tích, đánh giá những mặt được, chưa được ở lượt đi của đội bóng.

Trường học thi công dở dang nhiều năm, giáo viên và học sinh khó khăn trước thềm năm học mới (Baonghean.vn) - Sau gần 3 năm thi công, Trường THCS Hưng Tây (Hưng Nguyên) vẫn dở dang và chưa biết khi nào mới hoàn thành. Chính vì vậy, việc chuẩn bị cho năm học mới của cô và trò nhà trường cũng khó khăn hơn bội phần.

Chi tiết các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phía Tây đường Bình Minh sẽ được Thị xã Cửa Lò đầu tư chỉnh trang (Baonghean.vn) - Với mục tiêu xây dựng đô thị biển ngày một hiện đại - xanh - sạch - đẹp, thu hút khách du lịch, thuận lợi trong việc tổ chức lại các hoạt động kinh doanh, UBND thị xã Cửa Lò lên kế hoạch chỉnh trang tổng thể hạ tầng kỹ thuật đô thị (bãi đỗ xe, vỉa hè, điện chiếu sáng, mương thoát nước, cây xanh...). Kế hoạch này sẽ được thực hiện từ quý 4/2022 đến năm 2025.

Canada sẽ trả lại các tuabin khí đốt cho Dòng chảy phương Bắc Ngoại trưởng Canada Melanie Joly ngày 24/8 cho biết Canada sẽ chuyển 5 tuabin khí đốt từ Montreal trở lại Đức, bất chấp những yêu cầu từ Ukraine về việc giữ lại các thiết bị này.

Gã thợ may lừa bán đất, chiếm đoạt gần 4,5 tỷ đồng Nguyễn Thanh Hòa nói dối có nhiều thửa đất muốn bán; rủ các nạn nhân góp tiền mua đất rồi chiếm đoạt gần 4,5 tỷ đồng.