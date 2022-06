Đồng chí Lê Ngọc Hoa - một người lãnh đạo tâm huyết, quyết liệt, trách nhiệm

(Baonghean.vn) - Nhớ đồng chí Lê Ngọc Hoa, chúng ta nhớ về một người lãnh đạo tâm huyết, quyết liệt, trách nhiệm đã để lại nhiều dấu ấn trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tại tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Báo Nghệ An xin trích đăng điếu văn do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đọc tại Lễ truy điệu đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vào sáng 22/6/2022:

...Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng gia đình tổ chức Lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Lê Ngọc Hoa, người đồng nghiệp, đồng chí thân yêu của chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa sinh năm 1967 tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sau một thời gian ngắn lâm bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình, vợ, con, anh em cùng các y bác sỹ tại các bệnh viện Trung ương và địa phương hết lòng quan tâm, chăm sóc, cứu chữa; nhưng vì bệnh quá hiểm nghèo, đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta vào hồi 21 giờ 46 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2022 (tức ngày 21 tháng 5 năm Nhâm Dần), hưởng dương 56 tuổi.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Với sự thông minh, hiếu học, cần cù, chịu khó, ngay từ thủa nhỏ đồng chí luôn đạt được thành tích cao trong học tập, được thầy cô yêu mến, bạn bè quý trọng. Năm 1991, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, đồng chí bắt đầu quá trình công tác, cống hiến không mệt mỏi qua nhiều vị trí công tác khác nhau:

- Từ tháng 9 năm 1991 đến tháng 8 năm 1993: Đồng chí là Cán bộ kỹ thuật, Đội phó tại Xí nghiệp quản lý đường bộ 474 thuộc Khu Quản lý đường bộ 4.

- Từ tháng 9 năm 1993 đến tháng 9 năm 2010: Đồng chí là Cán bộ kỹ thuật, Phó phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc, Giám đốc,Chủ tịch Hội đồng quản trị các Công ty, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 như: Công ty Công trình giao thông 482, Ban Điều hành Hợp đồng I đoạn Vinh - Đông Hà, Công ty Công trình giao thông 484.

- Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 10 năm 2014: Đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 4.

- Từ tháng 11 năm 2014 đến nay: Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, XVIII.

Trải qua nhiều vị trí công tác, nhưng trên bất cứ cương vị nào đồng chí Lê Ngọc Hoa luôn là một đảng viên tận tụy, gương mẫu, một cán bộ năng động, có trách nhiệm cao với công việc; Luôn chủ động trong những công việc khó khăn, phức tạp trên tinh thần phục vụ nhân dân và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; sẵn sàng gánh vác công việc của tập thể; Luôn cầu thị lắng nghe, chia sẻ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đồng chí luôn quyết liệt, sâu sát, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, giải quyết dứt điểm những vấn đề khó khăn, phức tạp công việc.

Nhớ đồng chí Lê Ngọc Hoa, chúng ta không thể nào quên khi đồng chí trình bày Chương trình hành động của Đại biểu HĐND tỉnh. Như một lời cam kết chính trị trước toàn thể cử tri và cộng đồng doanh nghiệp với những ý tưởng, kế hoạch, đó là tập trung vào đột phá trong xúc tiến và thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý điều hành và rất nhiều việc phải làm, nhiều dự định đang ấp ủ.

Nhớ đồng chí Lê Ngọc Hoa chúng ta nhớ về một người lãnh đạo tâm huyết, quyết liệt, trách nhiệm đã để lại nhiều dấu ấn trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tại tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Nhớ đồng chí Lê Ngọc Hoa chúng ta nhớ về một người lãnh đạo không câu nệ tiểu tiết, luôn hướng đến mục tiêu thu hút được nhiều nguồn lực, dự án đầu tư vì sự phát triển của tỉnh, vì sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà và tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhớ đồng chí Lê Ngọc Hoa chúng ta nhớ về một người đồng chí luôn trọn nghĩa, vẹn tình, có tấm lòng nhân hậu, luôn quan tâm đến các hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Để ghi nhận những đóng góp của đồng chí trong cả quá trình công tác, đồng chí Lê Ngọc Hoa đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng ba; được tặng nhiều Bằng khen của Trung ương và của tỉnh Nghệ An.

Về cuộc sống gia đình, vợ chồng đồng chí có hai người con trai. Người con trai đầu đã lập gia đình và có một cháu trai 6 tháng tuổi; người con trai thứ hai đang học phổ thông. Các cháu đã tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ, là những người con có hiếu, công dân gương mẫu, luôn chăm chỉ, nghiêm túc trong công việc, học tập và luôn có ý thức hướng về quê hương đất nước.

Đồng chí ra đi, họ tộc mất đi người con trung hiếu, mẹ già mất đi người con hiếu thảo, gia đình mất đi một người chồng, người cha, người ông vô cùng yêu thương và mẫu mực.

Đồng chí ra đi, Đảng bộ, chính quyền Nghệ An mất đi một người lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết luôn hết lòng vì sự phát triển của tỉnh nhà; Quê hương Thanh Chương mất đi một người con sâu nặng nghĩa tình; Bà con lối xóm mất đi một người láng giềng gần gũi, thân thiết;

Với 56 năm cuộc đời, 24 năm tuổi Đảng, hơn 31 năm cống hiến cho quê hương, nay đồng chí ra đi để lại cho chúng tôi và gia đình một tấm gương sáng về tình cảm, nhân cách, trí tuệ và bản lĩnh.

Dẫu biết rằng sinh tử là quy luật của tạo hóa, nhưng sự ra đi đột ngột của đồng chí khi tuổi đời đang trong độ chín với lòng nhiệt huyết, khát khao cống hiến cho quê hương và tình yêu thương sâu nặng đối với gia đình đã để lại nỗi đau khôn cùng, sự mất mát to lớn không thể bù đắp được và niềm thương tiếc khôn nguôi đối với đồng chí, đồng nghiệp và những người thân yêu trong gia đình.

Mong đồng chí an lòng yên nghỉ ngàn thu, chúng tôi xin được gửi tới đồng chí lời chào vĩnh biệt!

Chúng tôi thấu hiểu và xin chia sẻ nỗi đau thương mất mát lớn lao này của chị Trương Thị Tâm và gia đình. Chị đã mất đi một người bạn đời chung thủy sắt son, nghĩa nặng tình sâu, gia đình mất đi một chỗ dựa vững chắc mấy mươi năm qua. Anh đã sống trọn nghĩa vẹn tình, đầy yêu thương và trách nhiệm với Chị và gia đình cho đến giờ phút cuối cùng, ra đi thanh thản.

Một lần nữa mong chị hãy nén đau thương, vượt qua thử thách tinh thần khắc nghiệt này để giữ gìn sức khỏe, sớm ổn định cuộc sống.

Một khắc chia ly, ngàn thu vĩnh biệt, trong giờ phút đau thương này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Ban Tổ chức Lễ tang, các tổ chức, ban ngành đoàn thể cùng bà con quê hương, khối xóm, họ tộc, bạn bè thân hữu gần xa xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Lê Ngọc Hoa và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến chị Trương Thị Tâm, các cháu cùng toàn thể gia quyến, mong gia đình vượt qua nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được.

Lúc này đây, người thân, bạn bè, thân hữu gần xa với tất cả tình cảm chân thành, lòng tiếc thương vô hạn đã có mặt đầy đủ để tiễn biệt đồng chí Lê Ngọc Hoa.

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang, chúng tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương; các cơ quan, đoàn thể; bạn bè cùng bà con thân hữu gần xa đã gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa đến phúng điếu, dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Lê Ngọc Hoa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước giờ phút âm dương cách biệt, xin kính cẩn nghiêng mình tiếc thương, vĩnh biệt đồng chí Lê Ngọc Hoa.

( Tiêu đề do Báo Nghệ An đặt )