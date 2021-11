Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đồng chí Lê Quốc Minh cùng đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, cùng các đồng chí trong Ban Biên tập, lãnh đạo cốt cán Báo Nghệ An.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Quốc Minh cùng đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo cách mạng vĩ đại và là người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam. Tư duy, phong cách, đạo đức báo chí Hồ Chí Minh là kho tàng quý báu mà Người để lại cho các thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau. Các thế hệ những người làm báo Việt Nam luôn luôn kế thừa, phấn đấu và phát triển sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, biết ơn, kính trọng và tự hào về Bác, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Dịp này, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn đại biểu làm lễ dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hoa tại đền Chung Sơn. Ảnh: Đức Anh

Đoàn đại biểu cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.