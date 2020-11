Đồng chí Nguyễn Đức Trung: Phải thay đổi cách tiếp cận, đồng hành cùng với nhà đầu tư

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua các dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh, gồm: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2020; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 5 năm 2021-2025 tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2020 về chính sách, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành chính lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập, mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính – ngân sách phát triển thành phố Vinh giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh đã thống nhất thông qua: Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2020, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định cụ thể một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 34/2016 quy định về nội dung, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.