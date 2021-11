Đồng chí Nguyễn Nam Đình dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thanh Chương

Chiều 14/11, cán bộ và nhân dân xóm C3, xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương) tổ chức kỷ niệm 91 năm Ngày Mặt trận Dân tộc thống nhất và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Ảnh: Mai Hoa

Đến chung vui với cán bộ, nhân dân xóm C3 có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hải Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Chương.



Xóm C3 được thành lập cuối năm 2019 trên cơ sở sáp nhập 3 xóm và hiện xóm có 243 hộ với 880 nhân khẩu.

Năm 2021, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước các cấp cũng như chương trình thống nhất hành động của MTTQ các cấp, Ban công tác mặt trận xóm đã tích cực tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả.

Các đại biểu tham dự ngày hội Đại đoàn kết tại xóm C3, xã Thanh Đức. Ảnh: Mai Hoa Nổi bật là tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.



Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết chấp hành các biện pháp chống dịch Covid-19 cũng như đóng góp ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19, ủng hộ nhu yếu phẩm cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, một số địa phương trong tỉnh chống dịch.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn cán bộ, nhân dân xóm C3 tiếp tục phát huy đoàn kết xây dựng xóm phát triển. Ảnh: Mai Hoa Ban công tác Mặt trận phối hợp với chi ủy, ban quản lý tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đảm bảo duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống; đồng thời đoàn kết giúp đỡ, hỗ trợ những hộ, người khó khăn. Hiện nay, xóm còn 4 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo. Cùng với đó là tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng sạch - đẹp. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ vì người nghèo…được thực hiện tốt. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao tặng cán bộ, nhân dân xóm C3 bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: Mai Hoa Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn ở xóm C3. Ảnh: Mai Hoa Trao đổi với cán bộ, nhân dân xóm C3, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chia sẻ sự vui mừng trước những nỗ lực và kết quả mà cán bộ, nhân dân xóm thời gian qua; đồng thời mong muốn cán bộ, nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nhằm đưa phong trào của xóm đạt kết quả cao hơn trong năm 2022.



Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh một số nội dung mà cán bộ, nhân dân tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt; trọng tâm và ưu tiên số 1 nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy các phòng trào thi đua của xóm phát triển và bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho cán bộ, nhân dân xóm C3. Ảnh: Mai Hoa Lãnh đạo huyện Thanh Chương tặng quà cho xóm C3. Ảnh: Mai Hoa Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân khai thác, phát huy tốt các lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập cho từng gia đình.



Quan tâm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của xóm và nhu cầu chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn gắn với góp phần giữ vững an ninh biên giới./.