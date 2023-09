Đồng chí Nguyễn Nam Đình tiếp Đoàn công tác của Liên đoàn Công đoàn tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 19/9, trong chuyến công tác, học hỏi kinh nghiệm tại Nghệ An, đoàn công tác của Liên đoàn Công đoàn tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã đến chào xã giao Hội đồng nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh buổi tiếp đón. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Kha Văn Tám - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện sở, ban, ngành liên quan đã tiếp đón đoàn công tác.

Thay mặt cho đoàn công tác, ông Kim Yeon Pung - Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc trụ sở khu vực tỉnh Gyeonggi cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, ông mong muốn lãnh đạo tỉnh sẽ có sự quan tâm, hỗ trợ để sự hợp tác giữa Công đoàn Hàn Quốc trụ sở khu vực tỉnh Gyeonggi và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An ngày càng hiệu quả.

Đón tiếp đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Nam Đình khẳng định mối quan hệ toàn diện, tốt đẹp suốt 31 năm qua giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Thời gian gần đây, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng trưởng mạnh; 24 dự án của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng số vốn đăng ký 166,7 triệu USD đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đại diện 2 đơn vị tặng quà lưu niệm cho nhau. Ảnh: Diệp Thanh

Nhiều năm nay, Nghệ An có quan hệ hợp tác quốc tế, hữu nghị với 2 tỉnh Hàn Quốc là Gyeonggi và Gwangju. Trong đó, tỉnh Nghệ An và tỉnh Gyeonggi đã ký Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác từ năm 2009 và ký lại vào năm 2014. Ở cấp thành phố, thành phố Vinh và thành phố Namyangju thiết lập quan hệ từ năm 2005. Trải qua 13 năm hợp tác, hai tỉnh đã triển khai các hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, viện trợ nhân đạo… Tỉnh Gyeonggi cũng là nơi tập trung rất nhiều lao động Việt Nam và Nghệ An đến đây sống và làm việc.

Tháng 5 vừa qua, đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Nam Đình làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Diệp Thanh

Đón tiếp đoàn công tác của Liên đoàn Công đoàn tỉnh Gyeonggi, đồng chí Nguyễn Nam Đình đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh. Đồng thời, đồng chí hy vọng thời gian tới, 2 địa phương sẽ có thêm những hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực hơn nữa để phát triển mối quan hệ tốt đẹp này.

Đồng chí cũng mong rằng, sau chuyến công tác, Liên đoàn Công đoàn tỉnh Gyeonggi sẽ quảng bá thêm về tiềm năng, cơ hội đầu tư, thương mại của tỉnh Nghệ An tới các doanh nghiệp tại Hàn Quốc.

Trong không khí thân mật, đại diện 2 đơn vị đã tặng cho nhau những món quà ý nghĩa, đặc trưng của địa phương mình./.