Xây dựng Đảng Đồng chí Nguyễn Quý Linh giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An (mới) Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An (mới) có 1 giám đốc, 2 phó giám đốc.

Sáng 3/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố nghị quyết của HĐND tỉnh thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các quyết định về công tác cán bộ.

Nghị quyết số 07/NQ - HĐND, ngày 25/2/2025 của HĐND tỉnh Nghệ An quyết nghị thành lập Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An và Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An (trước khi hợp nhất) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An (mới). Ảnh: Thành Duy

Theo đó, tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 26/2/2025, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An (trước khi hợp nhất); giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An (mới).

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ký các quyết định bổ nhiệm các đồng chí: Nguyễn Khắc Lâm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An (trước khi hợp nhất) và đồng chí Võ Trọng Phú - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An (trước khi hợp nhất), giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An (mới).

Được biết, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An (trước khi hợp nhất) có Giám đốc là đồng chí Nguyễn Quý Linh và 1 Phó Giám đốc là đồng chí Nguyễn Khắc Lâm.

Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An (trước hợp nhất) có Giám đốc là đồng chí Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 2 Phó Giám đốc là các đồng chí: Nguyễn Bá Hảo và Võ Trọng Phú.

Khi tiến hành hợp nhất hai sở, đồng chí Lê Bá Hùng đã tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 của Chính phủ. Còn Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bá Hảo phụ trách mảng quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An sau khi chuyển chức năng này từ Sở Thông tin và Truyền thông sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

Về tổ chức bộ máy, số đầu mối của 2 cơ quan trước khi hợp nhất là 8; trong đó Sở Khoa học và Công nghệ 4 phòng và 1 Chi cục; Sở Thông tin và Truyền thông 3 phòng. Sau hợp nhất còn 6 phòng, giảm 2 phòng, tương đương tỷ lệ 25%.

Trong đó, hợp nhất Văn phòng 2 sở thành Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ; hợp nhất Thanh tra 2 sở thành Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ có 4 phòng khác gồm: Phòng Quản lý Khoa học; Phòng Quản lý Công nghệ; Phòng Quản lý đo lường chất lượng (chuyển Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành Phòng Quản lý đo lường chất lượng trực thuộc Sở. Sau khi chuyển Chi cục thành phòng sẽ giảm 3 phòng thuộc chi cục); Phòng Chuyển đổi số.

Số đơn vị sự nghiệp của 2 cơ quan trước khi hợp nhất là 5 đơn vị, trong đó: Sở Khoa học và Công nghệ 4 trung tâm; Sở Thông tin và Truyền thông 1 trung tâm. Sau hợp nhất còn 4 đơn vị (đồng thời giảm 3 phòng bên trong các đơn vị), giảm 1 đơn vị, tương đương tỷ lệ 20%; trong đó:

- Hợp nhất Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành Trung tâm Khoa học công nghệ và Truyền thông. Trong đó sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm sau khi hợp nhất từ 5 phòng chuyên môn giảm còn 3 phòng (giảm 2 phòng), dự kiến tên phòng sau hợp nhất: Phòng Hành chính và Đổi mới Sáng tạo, Phòng Truyền thông và Thống kê, Phòng Nghiệp vụ Kỹ thuật và Tin học.

- Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn. Trong đó sắp xếp, tổ chức lại từ 3 phòng chuyên môn giảm còn 2 phòng chuyên môn (giảm 1 phòng), dự kiến tên phòng sau hợp nhất là Phòng Nghiên cứu kinh tế - văn hóa - xã hội và Phòng Lịch sử văn hoá.

- Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ mới có 2 Trung tâm là: Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ; Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.