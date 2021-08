Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

Dự lễ có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An;… Toàn cảnh Lễ trao quyết định. Ảnh: Thành Duy Ngày 6/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định số 586-QĐ/TU điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi nhận nhiệm vụ công tác mới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi là một cán bộ nữ được đào tạo bài bản cả về chuyên môn và lý luận chính trị, trải qua nhiều vị trí công tác nên có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và thực tiễn phong phú.

Về nhận nhiệm vụ mới tại Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi có nhiều thuận lợi, đây là Đảng bộ có đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cao, nên nếu khéo tổ chức, lãnh đạo, phát huy thì tạo sức mạnh rất lớn.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: Thành Duy Đặc thù trên của Đảng bộ, cùng với tính chất của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối là hạt nhân lãnh đạo trong các cơ quan đầu ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn có nhiệm vụ xây dựng, tham mưu, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, quyết sách nên đòi hỏi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các Ban của Đảng ủy Khối, cán bộ cơ quan Đảng ủy, đặc biệt người đứng đầu phải ngang tầm nhiệm vụ để đáp ứng được đòi hỏi, yêu cầu rất cao trước công việc đặt ra.



Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi sớm ổn định, bắt nhịp ngay với công việc, ngay từ đầu cần đề cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu; nắm thật chắc, thật vững, thật sâu Điều lệ, nguyên tắc của Đảng, các quy định, quy chế hoạt động liên quan đến Đảng bộ Khối - đảng bộ có đặc thù là không có chính quyền cùng cấp - qua đó, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo công việc đảm bảo về mặt nguyên tắc; đồng thời điều hành khoa học, bài bản, nhuần nhuyễn, bản lĩnh.

Cùng với đó, tân Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cần lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 -2025.

Trong đó, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Đảng bộ thật mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trong đó, quan tâm trách nhiệm nêu gương với phương châm: Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau. Cấp ủy làm gương cho đảng viên, đảng viên làm gương cho quần chúng. Cấp ủy cấp trên làm gương cho cấp dưới. Thủ trưởng cơ quan làm gương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đề cao lòng tự trọng, soi lại bản thân, nghiêm khắc với bản thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Đây là vấn đề rất lớn với Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, vì làm tốt việc này không chỉ tốt cho Đảng bộ, mà còn có sức lan tỏa, hiệu triệu, xây dựng hình ảnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống chính trị của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thành Duy Nhấn mạnh mong muốn của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Khối Các cơ quan tỉnh rất lớn, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị thông qua phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc để xây dựng Đảng bộ mạnh, chuyên nghiệp về chuyên môn. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối phải am hiểu sâu quy định về pháp luật, dám tham mưu, không đùn đẩy, dần chuyển từ “giải thích, giải trình” sang “giải pháp” và “giải quyết”, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Có như thế các cơ quan trong Khối Các cơ quan tỉnh mới tham mưu, đề xuất sát, đúng, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn để thực hiện được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.



Mặt khác, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy Khối lãnh đạo xây dựng Đảng bộ mạnh về tổ chức, đặc biệt là phải tìm tòi, nghiên cứu, gắn liền với thực tiễn để có các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng trong các cơ quan hành chính; tránh sinh hoạt Đảng bị hành chính hóa, chuyên môn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ, đảng viên, chuyên viên trong cơ quan Đảng ủy Khối và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cộng sự, hợp tác, nỗ lực để giúp cho tân Bí thư Đảng ủy Khối hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi bày tỏ tiếp tục cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; cùng Đảng bộ đoàn kết, cộng sự, nhất trí lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.



Trước đó, ngày 4/7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp đó, ngày 8/7/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1388/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu đồng Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 4/7/2021.