Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi thăm, chúc Tết các đơn vị, người dân ở thị xã Cửa Lò

Đoàn thăm, tặng quà tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy. Ảnh: Đ.C

Cùng đi có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò.

Tại các đơn vị đến thăm, gồm: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Hải đội 137 (vùng 1, Bộ Tư lệnh Hải quân) và Hải đội 2, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi đã thông tin đến CBCS các đơn vị những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm qua.

Mặc dù bối cảnh rất khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhưng tỉnh Nghệ An đã gặt hái được những kết quả khá toàn diện trên các mặt. Tốc độ tăng trưởng đạt 6,2%. Thu ngân sách đạt gần 19.000 tỷ đồng. Văn hóa, xã hội được điều chỉnh linh hoạt, tiếp tục có nhiều điểm sáng, nhất là giáo dục, y tế, xây dựng NTM; các chính sách người có công, an sinh xã hội được đảm bảo.

Đoàn tặng quà Hải đội 137 (vùng 1, Bộ Tư lệnh Hải quân). Ảnh: Đ.C Đặc biệt, trật tự - an toàn xã hội được giữ yên, QPAN được giữ vững, chủ quyền an ninh quốc gia được bảo đảm. Có được những kết quả này là công sức của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, trong đó cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Hải đội 137 (vùng 1, Bộ Tư lệnh Hải quân) và Hải đội 2 giữ vai trò là những người lính tiền tiêu trực tiếp bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển. Đoàn tặng quà Hải đội 2. Ảnh: Đ.C Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh, thường xuyên ứng trực để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển; tham gia thực hiện tốt công tác kiểm soát nguồn lây bệnh, phòng, chống Covid-19...