Kinh tế Đồng chí Nguyễn Văn Đức được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An Chiều 29/7, Cục Thuế Nghệ An tổ chức lễ Công bố quyết định của Tổng Cục Thuế bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Đức giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phi Vân Tuấn – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế; cùng đại diện Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Nghệ An và Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang An

Ngày 23/7/2024, Tổng Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 965/QĐ-TCT về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An đối với ông Nguyễn Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 1/8/2024.

Đồng chí Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Quang An

Trao quyết định, tặng hoa tân Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An, đồng chí Phi Vân Tuấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế chúc mừng Cục Thuế Nghệ An và đồng chí Nguyễn Văn Đức đã được Tổng Cục Thuế tin tưởng, lựa chọn, quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế Phi Vân Tuấn phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An. Ảnh: Quang An

Lãnh đạo Tổng Cục Thuế đánh giá, đồng chí Nguyễn Văn Đức là cán bộ được đào tạo bài bản, có quá trình rèn luyện, trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành Thuế với 33 năm công tác, hơn 13 năm làm Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An Nguyễn Văn Đức phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quang An

Lãnh đạo Tổng Cục Thuế mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Đức tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu, xây dựng mối đoàn kết tập thể; nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc. Đồng thời, gương mẫu trên cương vị công tác mới cùng với lãnh đạo và tập thể Cục Thuế Nghệ An nâng cao vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, xây dựng bộ máy vững mạnh.

Đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Quang An

Lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Quang An

Lãnh đạo Cục thuế Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Quang An

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Đức – tân Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cảm ơn khi được Tổng Cục Thuế tín nhiệm, tin tưởng giao trọng trách.

Đồng chí khẳng định đây là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm của cá nhân, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Tổng Cục Thuế, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành... góp phần cùng với tập thể Cục Thuế Nghệ An hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.