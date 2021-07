Đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc mừng ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh nhân kỷ niệm 61 năm thành lập

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Viện KSND tỉnh.

Cùng đi có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy.

Tặng hoa chúc mừng Viện KSND hai cấp tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông bày tỏ sự phấn khởi và tự hào trước sự phát triển của ngành. Đồng chí cho biết: Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, nhất là những năm gần đây thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn", các thế hệ cán bộ Kiểm sát qua các thời kỳ đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, luôn nỗ lực phấn đấu, cống hiến, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu.

Chủ động phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính, nhất là ngành Công an và Tòa án để thường xuyên trao đổi, phối hợp trong xử lý những vấn đề, những vụ án có ý kiến, nhận thức, quan điểm khác nhau; tăng cường thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Chủ động báo cáo đề xuất, xử lý vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án. Kết quả đạt được của ngành đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, bảo đảm các quyền dân chủ của Nhân dân; đóng góp quan trọng vào thành quả cải cách tư pháp trong tình hình mới, phục vụ có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh, xã hội ngày càng phát triển, ngành kiểm sát đứng trước nhiều thách thức, áp lực do tình hình tội phạm tăng, nhất là các loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, công nghệ cao... trong khi lý luận về pháp luật chưa theo kịp; tính chất công việc ngày càng áp lực, các loại án ngày càng gia tăng... Vì vậy, mỗi cán bộ, kiểm sát viên phải xác định rõ trách nhiệm pháp lý cá nhân, thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi tư cách, đạo đức nghề nghiệp; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm. Qua hoạt động thực tiễn, cần sớm rút ra được khó khăn, vướng mắc, chồng chéo, bất cập của hệ thống pháp luật để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Viện KSND tỉnh, đồng chí Tôn Thiện Phương – Ủy biên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẻ, ghi nhận của lãnh đạo tỉnh và xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 61 năm ngành KSND, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.