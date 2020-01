Đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc Tết, tặng quà tại huyện Tương Dương

Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Tương Dương. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh.

Đến thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện và Đồn Biên phòng Tam Quang; thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ sự hy sinh, thiệt thòi, gian nan, vất vả của cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở những thời điểm ngày lễ, Tết Nguyên đán vẫn túc trực làm việc, đảm bảo an ninh trật tự, bình yên cho nhân dân.

Đặc biệt đối với huyện Tương Dương, địa bàn phức tạp về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, song cán bộ, chiến sỹ đã thể hiện sự quả cảm, không ngại khó khăn, không ngại đương đầu với hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an ninh biên giới, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công an huyện. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng ghi nhận tinh thần sẵn sàng nhận và thực hiện các nhiệm vụ giữ bình yên, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý của các đơn vị, cũng như đảm bảo các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ trong dịp Tết.

Khẳng định niềm tự hào của lực lượng Quân đội, Công an được vinh dự mang hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ, Công an nhân dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông mong muốn cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tiếp tục phát huy bản lĩnh, vững vàng vượt qua thách thức, trung thành tuyệt đối với Đảng, với chế độ, xứng đáng là chỗ dựa của Đảng, nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới, bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác của tỉnh và huyện tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Quang. Ảnh: Mai Hoa Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Ảnh: Mai Hoa Đến thăm, tặng quà, chúc tết bà Trần Thị Kính, 97 tuổi, mẹ liệt sỹ Đậu Văn Nam hy sinh năm 1979 tại chiến trường Tây Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự đóng góp của gia đình cho đất nước hòa bình, sự gương mẫu trong xây dựng cuộc sống mới. Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng đến thăm, chúc tết cụ Lương Thị Thài (110 tuổi), người cao tuổi tiêu biểu tại xã Xá Lượng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm, tặng quà, chúc Tết mẹ liệt sỹ Trần Thị Kính, 97 tuổi tại xã Xá Lượng. Ảnh: Mai Hoa Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm, tặng quà, chúc Tết cụ Lương Thị Thài, người cao tuổi tiêu biểu 110 tuổi tại xã Xá Lượng. Ảnh: Mai Hoa Đoàn công tác của tỉnh tặng quà, chúc tết ông Quang Văn Dậu - nguyên Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh, hiện nghỉ hưu tại xã Tam Quang. Ảnh: Mai Hoa Đoàn công tác của tỉnh cũng đến thăm, tặng quà, chúc tết ông Quang Văn Dậu - nguyên Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh, hiện nghỉ hưu tại xã Tam Quang. Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận đóng góp ông Quang Văn Dậu trong thời gian công tác và trở về địa phương tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng như các phong trào ở địa phương.



Đến chúc Tết, tặng quà cho 100 hộ nghèo tại xã Xá Lượng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chia sẻ, mặc dù đã có những cố gắng vươn lên, song do điều kiện khó khăn, nên các gia đình chưa có cuộc sống đủ đầy hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông khẳng định tinh thần “tương thân tương ái” là truyền thống tốt đẹp có từ hàng nghìn năm của dân tộc và những năm qua truyền thống này được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh tiếp tục phát huy, bớt một phần thu nhập của mình để sẻ chia, động viên những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời mong muốn các gia đình nỗ lực, cố gắng vươn lên trong cuộc sống.