Đồng chí Nguyễn Văn Thông đi kiểm tra và trao quà cho các hộ dân sơ tán khỏi khu vực sạt lở ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp (suy yếu từ cơn bão số 9) kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ sáng sớm ngày 29/10 ở khu vực huyện Kỳ Sơn, Nghệ An có mưa to. Trước nguy cơ xảy ra sạt lở đất, huyện Kỳ Sơn tiếp tục sơ tán các hộ dân ở các địa phương nằm trong diện sạt lở núi.