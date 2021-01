Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng quà, chúc Tết Đồn Biên phòng, gia đình chính sách ở Con Cuông

Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Đào Tuấn

Thực hiện chương trình thăm và chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, chiều 20/1, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn và các gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo xã Môn Sơn và Lục Dạ, huyện Con Cuông.

Quang cảnh buổi gặp mặt, trao quà, chúc Tết. Ảnh: Đào Tuấn Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh.



Với tình cảm nồng ấm, chân thành, đồng chí Nguyễn Văn Thông đã ân cần thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sỹ. Được biết, Đồn Biên phòng Môn Sơn được giao nhiệm vụ quản lý chính diện 36,5 km đường biên giới Quốc gia, 7 cột mốc quốc giới và 1 Trạm kiểm soát Khe Khặng.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: Đồn Biên phòng Môn Sơn cung cấp.

Năm 2020, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn duy trì thực hiện nghiêm Hiệp định về biên giới Quốc gia giữa hai nước Việt Nam và Lào. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đường biên mốc giới chưa phát hiện có dấu hiệu xâm canh, xâm cư xảy ra; song tình trạng đánh bắt thủy sản, khai thác lâm, khoáng sản trên biên giới trái phép gây phức tạp địa bàn quản lý.

Đơn vị thường xuyên phối hợp với dân quân xã tổ chức tuần tra, phát quang đoạn đường biên cột mốc quốc giới; phối hợp với Đại đội 252 Biên phòng nước bạn Lào tổ chức tuần tra song phương. Qua đó, góp phần đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới và tạo mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng biên phòng hai nước.

Ban Chỉ huy đơn vị đã gắn chặt việc xây dựng thế trận biên phòng với thế trận an ninh và thế trận phòng thủ, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Gắn chặt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Duy trì thường xuyên hoạt động của 14 Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới và 7 "Tổ tự quản đường biên, mốc giới" trong địa bàn, góp phần bảo đảm ANTT, tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới do đồn quản lý.

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn chăm sóc cột mốc biên giới. Ảnh: Đồn Biên phòng Môn Sơn cung cấp

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 08/10/2018 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, đơn vị đã phân công 17 đồng chí phụ trách 17 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong địa bàn; phân công 23 đồng chí phụ trách 104 hộ gia đình.

Chủ động thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác tuyên truyền, vệ sinh phòng dịch các thôn bản, cấp phát thuốc cho Nhân dân, nhất là ở bản Cò Phạt và bản Khe Búng. Đơn vị còn nhận nuôi 4 em học sinh Đan Lai của trường Tiểu học 3 Môn Sơn. Thực hiện tốt chương trình “Nâng bước em tới trường” như: Giúp đỡ 3 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi với số tiền 500.000 đồng/tháng. Giúp sửa chữa, chống dột nát 1 căn nhà dân, trị giá trên 40 triệu đồng; trao tặng 4 con bò giống cho 4 hộ nghèo, trị giá 40 triệu đồng...

Phát biểu tại buổi thăm, tặng quà, đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Đào Tuấn Ghi nhận những kết quả công tác mà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn đã đạt được trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, biết ơn những cống hiến, hy sinh của lực lượng vũ trang, trong đó có Bộ đội Biên phòng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Đặc biệt, trong năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thiên tai xảy ra nhiều, đã tác động rất lớn đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. Mặc dù vậy, vượt qua vô vàn khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước được duy trì ổn định. Kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng, trong đó có cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông trao quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Đào Tuấn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, với chiều dài đường biên giới trên bộ của tỉnh Nghệ An hơn 468km, trong suốt năm 2020 lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phải căng mình để thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới, đảm bảo đường biên, mốc giới, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, giúp cấp ủy, chính quyền và Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất. Đồng chí Nguyễn Văn Thông gặp gỡ, thăm hỏi người dân xã Môn Sơn trong không khí thân tình, cởi mở. Ảnh: Đào Tuấn Cho rằng, so với các địa bàn khác, xã biên giới Môn Sơn không phức tạp về tình hình di dịch cư, xuất nhập cảnh qua đường mòn lối mở, nhưng đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng nhấn mạnh không vì thế mà cán bộ, chiến sỹ mất cảnh giác. Cần thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng và Nhân dân trong khu vực giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí cũng mong Đồn tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ đón một cái Tết Tân Sửu đầy đủ, ấm cúng, an toàn và tiết kiệm. Đồng chí Nguyễn Văn Thông và thành viên đoàn công tác trao quà, chúc Tết cán bộ lão thành, gia đình chính sách tiêu biểu xã Môn Sơn. Ảnh: Đào Tuấn Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quà, chúc tết Đồn Biên phòng Môn Sơn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc toàn bộ cán bộ, chiến sỹ và gia đình đón Tết hạnh phúc và thành công.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác cũng trao các suất quà của tỉnh cho các đối tượng chính sách tiêu biểu, gồm: ông Hà Văn Cảnh - Trưởng bản Tân Sơn, xã Môn Sơn; ông Lương Văn Tân - bản Nam Sơn và ông Lương Văn Duyệt - thương binh 1/8, bản Thái Sơn, xã Môn Sơn.