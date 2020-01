Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng quà và chúc tết tại huyện Quỳ Châu

Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Quỳ Châu. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh. Anh: Mai Hoa

Đến tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng lớn, là đầu mối của nhiều hệ thống giao thông, các hoạt động sản xuất kinh doanh và các mối quan hệ xã hội ngày càng phát triển và phức tạp, tác động đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thế nhưng trong rất nhiều năm, đặc biệt trong những năm gần đây, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh được bảo đảm tốt; sự chủ động và khả năng xử lý tình huống, khả năng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quốc phòng – an ninh trên địa bàn của các lực lượng ngày càng tốt, trong đó đóng vai trò nòng cốt, công đầu và lớn nhất là các đơn vị lực lượng vũ trang nói chung và Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu nói riêng. Kết quả đó đã đóng góp hết sức tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh và huyện tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Ảnh: Mai Hoa Đoàn công tác của tỉnh và huyện tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Công an huyện. Ảnh: Mai Hoa Ghi nhận sự đóng góp hết sức quan trọng của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang trong việc giữ gìn an ninh trật tự, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng nhấn mạnh: Nghệ An là địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, bởi vậy các đơn vị tiếp tục cố gắng, nỗ lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.

Song song với đó, các đơn vị cần chủ động triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo bình an cho nhân dân, nhất là trong dịp tết đến xuân về. Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao quà tết cho các hộ nghèo tại xã Châu Hạnh. Ảnh: Mai Hoa Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tiền hỗ trợ hộ nghèo đón Tết và xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Ảnh: Mai Hoa Đến tặng quà, chúc tết 50 hộ nghèo tại xã Châu Hạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh những năm qua đã rất quan tâm chăm lo cho người nghèo, nhất vào dịp tết Nguyên đán nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả của hộ nghèo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chúc các gia đình đón tết vui tươi, đầm ấm và bước sang năm có nhiều niềm vui, thuận lợi và kinh tế phát triển tốt hơn.



Thông qua UBND, Ủy ban MTTQ huyện Quỳ Châu, đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng đã trao quà tết của tỉnh cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện với số tiền 725 triệu đồng và trao 240 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện.

Đoàn công tác của tỉnh và huyện chúc tết ông Lô Xuân Tiếp - nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh hiện sống tại Quỳ Châu. Ảnh: Mai Hoa Đoàn công tác của tỉnh và huyện tặng quà, chúc tết gia đình chị Bùi Thị Thu bị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc tết thương binh 1/4 Lô Văn An tại xã Châu Nga; ông Lô Xuân Viết - nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh nghỉ hưu tại thị trấn Tân Lạc; bà Bùi Thị Thu (khối Hoa Hải, thị trấn Tân Lạc) bị mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn.