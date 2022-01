Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm, chúc Tết Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Vinh

Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao quà, chúc Tết cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Vinh. Ảnh: P.V

Báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo nhà trường cho biết, năm học này dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng trường vẫn nỗ lực vượt qua nhiều trở ngại để duy trì hoạt động dạy và học. Theo đó, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Vinh đang dạy nghề, đào tạo cho 650 học viên dài hạn và ngắn hạn. Trong đó, có 415 học viên đang được đào tạo, dạy nghề dài hạn với các ngành: Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Điện lạnh, Cơ khí hàn, May và thiết kế thời trang. Đào tạo, dạy nghề ngắn hạn gồm các ngành: Chế biến món ăn, May công nghiệp, Sửa chữa điện thoại di động, Sửa chữa điện tử, Kỹ thuật viên vi tính, Sửa chữa xe máy, Điện dân dụng. Đặc biệt tất cả các lớp học của nhà trường đều được tổ chức miễn phí, và có 85% học viên có việc làm sau được khi đào tạo, học nghề.



Ghi nhận những nỗ lực của Ban Giám hiệu nhà trường, các cán bộ, giáo viên và học viên, đồng chí Nguyễn Văn Thông cho biết, Đảng và Nhà nước luôn coi sự nghiệp giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, trên cơ sở đó xây dựng một xã hội học tập vì sự phát triển, hùng cường của quê hương đất nước. Đối với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Vinh, là cơ sở giáo dục, dạy nghề thuộc UBND TP. Vinh, những năm qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo đáp ứng tốt yêu cầu mà xã hội đặt ra. Đó là đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở nhiều lớp học đáp ứng hiệu quả nhu cầu của học viên và thị trường, góp phần đào tạo lao động có tay nghề, qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm lớp học Kỹ thuật chế biến món ăn của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Vinh. Ảnh: P.V Trực tiếp thăm giờ học của 35 học viên lớp Kỹ thuật chế biến món ăn, đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc các học viên không ngừng rèn luyện, hoàn thiện kỹ năng chế biến để sau khi hoàn thành khóa học sẽ là những địa chỉ tin cậy trong không gian văn hóa - ẩm thực của Nghệ An.



Được biết, mỗi năm Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Vinh tuyển 4 lớp Kỹ thuật chế biến món ăn với 150 học viên.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà, chúc Tết nhà trường./.