Đồng chí Nguyễn Văn Thông thị sát việc sơ tán dân vùng nguy hiểm ở huyện Hưng Nguyên

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ, động viên các gia đình vùng nguy hiểm sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Đình Tuất

Trước nguy cơ sạt lở do mưa lớn sau bão số 9, trưa 29/10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hưng Nguyên đã phát Lệnh sơ tán dân tại khu vực núi Rày thuộc các xóm 3, 4, 5, xã Hưng Yên Nam đến nơi an toàn.



Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hưng Nguyên giao nhiệm vụ cho các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền vận động người dân, huy động phương tiện để sơ tán 39 hộ, 137 người ở khu vực nguy hiểm.

Phương án bố trí cho các hộ thuộc diện sơ tán được chính quyền huyện và xã sắp xếp có thể ở tại nhà văn hóa xóm hoặc khu vực trường học. Trước mắt, nhiều hộ dân đến nhà người thân ở khu vực an toàn để sinh hoạt, chờ sau mưa sẽ trở về nhà.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ các hộ vùng nguy hiểm ở xã Hưng Yên Nam di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Đình Tuất

Tuy nhiên, một số hộ dân trong khu vực nguy hiểm còn chủ quan, chưa chấp hành Lệnh sơ tán. Trước thực tế đó, huyện Hưng Nguyên tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân vùng nguy hiểm chấp hành sơ tán để đảm bảo an toàn.



Trưa 29/10, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đến kiểm tra thực tế và vận động các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở khu vực núi Rày thuộc các xóm 3, 4, 5, xã Hưng Yên Nam chuyển đến nơi an toàn. Đây là những hộ dân thuộc Giáo họ Xuân Yên, Giáo xứ Trang Nứa ở xóm 5, xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên).

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng các thành viên đoàn công tác động viên các hộ ở vùng nguy cơ sạt lở sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Đình Tuất

Đồng chí Nguyễn Văn Thông thị sát thực tế khu vực các hộ dân tại vùng nguy cơ sạt lở ở núi Rày, xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên). Ảnh: Nguyễn Đình Tuất

39 hộ dân ở chân núi Rày, xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên) nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở do hoàn lưu mưa to sau bão số 9. Ảnh: Nguyễn Đình Tuất