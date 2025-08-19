Thời sự Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Đại hội Đảng bộ xã Bích Hào (Nghệ An) Sáng 19/8, Đảng bộ xã Bích Hào tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Cùng dự có đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Hải Dương - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Kim Bảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các thành viên Tổ công tác số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; và 222 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Bích Hào.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ

Đảng bộ xã Bích Hào được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 4 xã: Mai Giang, Thanh Lâm, Thanh Tùng và Thanh Xuân, thuộc huyện Thanh Chương trước đây. Đảng bộ hiện có hơn 1.500 đảng viên, sinh hoạt tại 55 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đồng chí Trần Linh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã khai mạc Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Trong 5 năm qua, triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ 4 xã trước khi sáp nhập và xã Bích Hào hiện nay đã đoàn kết, nỗ lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận của nhân dân để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Nổi bật, kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 108,8% so với kế hoạch; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2024 đạt 53,1 triệu đồng.

Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe được nâng lên; thực hiện hiệu quả chính sách xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 137 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã đến cuối năm 2024 chỉ còn 2,06%.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường; xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bích Hào khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm 22 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 10 đồng chí.

Đồng chí Trần Linh - Chủ tịch HĐND xã được chỉ định làm Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Nguyễn Xuân Khánh và Nguyễn Khánh Thành được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã Bích Hào, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Khánh Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã báo cáo tổng hợp góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng cấp trên. Ảnh: Mai Hoa

Đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Bích Hào đạt được trong nhiệm kỳ 2020- 2025 với nhiều điểm sáng nổi bật.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bích Hào, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa



Nông thôn đang phát triển theo hướng đô thị; hạ tầng giao thông được đầu tư; sản xuất nông nghiệp đang chuyển hướng sang chế biến với một số sản phẩm có giá trị kinh tế, nổi bật là sản phẩm sâm Thổ Hào. Hệ thống chính trị được sắp xếp, vận hành theo chính quyền 2 cấp đang có những tư duy đổi mới, quyết liệt và hành động cao, đáp ứng yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng nêu nhiều trăn trở, khi mảnh đất Bích Hào giàu truyền thống lịch sử, văn hoá, mảnh đất sinh ra nhiều danh nhân nổi tiếng; nhân dân cần cù, chịu khó; nhưng thu nhập bình quân đầu người đạt dưới mức bình quân chung của tỉnh Nghệ An. Việc khơi thông nguồn lực cho phát triển còn hạn chế, khi trên địa bàn chưa thu hút được các nhà đầu tư tạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham quan gian hàng đặc sản của xã Bích Hào được trưng bày bên lề Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, cùng với những cơ hội, thách thức đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh 2 vấn đề căn cốt mà Đảng bộ xã Bích Hào cần đặc biệt quan tâm, đó là phải xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng và hệ thống chính trị. Trong lãnh đạo phải gắn bó, dựa vào dân, vì nhân dân, làm cho nhân dân hiểu, chia sẻ, đồng thuận để phát triển.

Cùng với đó là tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, các phòng chuyên môn phải được rà soát để thay thế phù hợp, gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên môi trường điện tử, dịch vụ công với tinh thần cầu thị, “không biết thì hỏi, không giỏi thì học”; vấn đề khó thì đề xuất Trung ương và tỉnh hỗ trợ.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh tìm hiểu điều kiện sản xuất của người dân xã Bích Hào. Ảnh: Mai Hoa



Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng gợi mở một số định hướng phát triển đối với xã Bích Hào trên từng lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Trong nông nghiệp cần chú trọng tăng hàm lượng khoa học công nghệ, tích cực hỗ trợ nhân dân tiếp cận khoa học công nghệ và tiếp cận thị trường; tăng cường liên kết giữa các hộ sản xuất và giữa các hộ sản xuất với doanh nghiệp; chú trọng khôi phục các cây, con mang tính đặc trưng, đặc sản của địa phương.

Địa phương cũng cần quy hoạch, dành quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, nhất là các doanh nghiệp chế biến nông sản, tạo hiệu quả trong khơi thông nguồn lực. Phát huy, khai thác phố thị chợ Phuống để phát triển thương mại, dịch vụ mang tính đặc trưng, hấp dẫn “trên bến, dưới thuyền”…

Cần "8 rõ" trong triển khai nghị quyết

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, phát biểu chỉ đạo Đại hội; đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân các xã trước sắp xếp, nay là xã Bích Hào đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phát huy cao độ tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo”, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Đại hội.

Bắt tay ngay vào việc xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách kỹ lưỡng, đầy đủ trên tất cả lĩnh vực, đảm bảo "8 rõ": rõ mục tiêu, rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ cơ chế kiểm tra, giám sát, để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Trong triển khai thực hiện nghị quyết, cần quán triệt nguyên tắc, phương châm: Xã hoàn thành mục tiêu thì tỉnh mới hoàn thành mục tiêu, và khi tỉnh đạt được mục tiêu thì mới góp phần để quốc gia hoàn thành mục tiêu.

Các đại biểu cấp tỉnh dự Đại hội Đảng bộ xã Bích Hào. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ xã có bản lĩnh, năng lực và uy tín, đảm bảo bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của Nhân dân với phương châm: Vì dân, gần dân, học dân, hiểu dân; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

“Thước đo cao nhất cho uy tín và năng lực của mỗi tổ chức đảng, mỗi cá nhân lãnh đạo không nằm ở lời nói, mà ở hành động và kết quả, với yêu cầu: làm đúng việc cần làm, làm đến nơi đến chốn, làm cho ra kết quả, làm vì Nhân dân, mang lại niềm tin và sự hài lòng cho Nhân dân” – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần phải luôn gắn với 4 nghị quyết “trụ cột” của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XX và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sắp tới, đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Chú trọng khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường theo hướng bền vững. Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phát huy cao nhất vai trò trung tâm, chủ thể của Nhân dân để mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư là một thành trì vững chắc về an ninh trật tự, là “chất keo” kết dính “tình làng, nghĩa xóm” trong phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh tin tưởng với quyết tâm và tầm nhìn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Bích Hào sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà, cũng như của cả nước.