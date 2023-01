Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 14/1, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, ngành.

TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của tỉnh năm 2022, định hướng năm 2023.

Theo đó, năm qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh có nhiều điểm sáng; đặc biệt là phát huy rất tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm.

Đặc biệt, trong năm 2022, nền kinh tế Nghệ An có một số chỉ tiêu thiết lập mốc phát triển mới: tốc độ tăng trưởng đạt 9,08%; lần đầu tiên thu ngân sách Nhà nước vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đạt 21.805 tỷ đồng; thu hút FDI xấp xỉ đạt 1 tỷ USD, đứng tốp 10 cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, ước đạt 2,49 tỷ USD, là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh thực hiện vượt mục tiêu xuất khẩu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đề ra.

Công tác chăm sóc y tế được thực hiện tốt; giáo dục mũi nhọn về học sinh giỏi quốc gia, quốc tế đứng tốp 5 toàn quốc. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT tăng 14 bậc so với năm 2021, đứng thứ 20/63 tỉnh, thành phố.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, giữ yên địa bàn; tổ chức rất thành công diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh và 5 huyện, được Quân khu 4, Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Công tác đối ngoại được triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện. Sự tin tưởng, ủng hộ, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với tỉnh, đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp được thể hiện rõ. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực, rõ nét trên các mặt.

Thời gian tới, tỉnh sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương chuẩn bị để trình Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, ban hành Nghị quyết mới gắn với nghiên cứu, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo động lực mới cho sự phát triển. Trên cơ sở đó, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, Tỉnh ủy Nghệ An ban hành chương trình hành động thực hiện; đặc biệt là tham mưu để ban hành các cơ chế đủ mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Tăng cường huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược; tổ chức triển khai, thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch, nhất là điều hành tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam đến năm 2040; tập trung triển khai dự án Cảng nước sâu Cửa Lò và dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; phát triển mới các khu công nghiệp.

Nghệ An sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 chương trình mục tiêu Quốc gia.

Nghệ An quyết tâm tạo bước đột phá hơn, thực chất hơn trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Theo đó, tới đây sẽ thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính do người đứng đầu cấp ủy làm trưởng ban. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất rất cao phải làm mạnh mẽ hơn công tác cán bộ, gắn với yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc rốt ráo, quyết liệt hơn nữa để chấn chỉnh đạo đức công vụ, nhằm tạo được bước chuyển thực sự trong nền hành chính công vụ của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, Nghệ An thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng 9.000 căn nhà cho hộ nghèo chưa có nhà do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ PHẢI GẮN LIỀN VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương gửi lời chúc các đồng chí trong Ban Thường vụ, các cơ quan, ban, ngành, cán bộ, nhân dân tỉnh nhà một năm mới sức khoẻ, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, những trọng tâm kinh tế - xã hội tỉnh đặt ra trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, năm 2022 có rất nhiều khó khăn, trong khó khăn chung của đất nước thì tỉnh Nghệ An có những khó khăn đặc thù: địa bàn lớn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, thiên tai, bão lụt…; tình hình dịch Covid-19 đã kiểm soát tốt nhưng hệ lụy kéo dài…

Tuy vậy, Nghệ An vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận, không chỉ hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, mà chất lượng của các chỉ tiêu có nhiều điểm sáng, điểm nhấn, tạo tiền đề tốt cho năm 2023.

Đề cập việc triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, tỉnh đã bám rất sát với chủ trương mới của Chính phủ; cụ thể hoá văn kiện Đại hội XIII và Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Nghệ An đã chú ý đến các điều kiện mang tính tiền đề cho sự bứt phá mới.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cũng đánh giá cao các chỉ số tăng trưởng, thu nội địa, công tác an sinh xã hội… của tỉnh Nghệ An. “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội, trong từng chính sách, trong từng bước đi” - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện các nội dung bám sát theo chỉ đạo mới của Trung ương, cụ thể hoá trong điều kiện của tỉnh. Kỳ họp bất thường của Quốc hội đã thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là cơ sở rất quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo rà soát lại dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho hoàn chỉnh, tích hợp Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Cùng với đó, bước vào năm 2023, trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 26, lãnh đạo tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo với tầm nhìn, tư duy, định hình và xác định các yếu tố ưu tiên, huy động nguồn lực cho sự phát triển mới, trong điều kiện đẩy mạnh hơn nữa đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng xanh… Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng tỉnh Nghệ An có đủ nguồn lực để làm được, nhất là nguồn lực con người.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cấp, ngành tăng cường tham gia chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo không ai là không có Tết. Cùng với đó, dịp này, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề tai nạn giao thông, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới...