Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An

Sáng 25/4, tại TP. Vinh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ở các cấp trong tỉnh.

Về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cùng với lãnh đạo triển khai toàn diện các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm; đến nay đã bàn, triển khai 15 đề án; đang xây dựng 5 đề án và điều chỉnh 01 đề án. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa và triển khai thêm 15 chương trình, đề án trên các lĩnh vực.

Tỉnh cũng đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; thu hút đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Trên cơ sở đó, mặc dù năm 2021 gặp nhiều khó khăn, nhất là do dịch Covid-19, song kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An vẫn có nhiều điểm sáng, trong đó kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá so với bình quân chung cả nước, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 đạt 6,2%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; sắp xếp, tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Đối với công tác triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt Trường Chính trị tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện. Hiện nay đã đạt 43/56 chỉ tiêu, 7 chỉ tiêu đang hoàn thành và 6 chỉ tiêu chưa đạt. Theo chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ phê duyệt Đề án xây dựng Trường chính trị chuẩn phê duyệt vào tháng 5/2022.

Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương quan tâm hỗ trợ Nghệ An: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đặc biệt là việc phối hợp tổ chức các hội thảo. Ủng hộ Nghệ An đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Có hướng dẫn chi tiết để việc áp dụng đồng bộ, thống nhất trong cả nước về xác định trình độ lý luận chính trị theo các văn bản hiện hành; quan tâm, hướng dẫn kịp thời các tiêu chí để Trường Chính trị tỉnh sớm đạt chuẩn mức 1, duy trì và có lộ trình đạt chuẩn mức 2 trong thời gian tiếp theo;...