Xây dựng Đảng Đồng chí Phạm Trọng Hoàng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 18-QĐ/TU về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Quyết định do Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành, có hiệu lực từ ngày 16/10/2025.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An thay đồng chí Lê Đức Cường nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng sinh năm 1969, quê quán tại xã Hợp Minh (xã Vĩnh Thành cũ), tỉnh Nghệ An; vào Đảng ngày 10/10/1990; có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 2/2015 đến tháng 6/2018, đồng chí Phạm Trọng Hoàng giữ chức Bí thư Huyện ủy Tương Dương; từ tháng 10/2015 được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII.



Từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2023, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, XIX, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; từ tháng 2/2023, được Ban Bí thư Trung ương chuẩn y vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.



Ngày 24/4/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Phạm Trọng Hoàng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Phạm Trọng Hoàng trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.