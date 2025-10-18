Thứ Bảy, 18/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xây dựng Đảng

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Pv 18/10/2025 12:24

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 18-QĐ/TU về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày báo cáo tiếp thu chỉ đạo của Bộ Chính trị và các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Quyết định do Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành, có hiệu lực từ ngày 16/10/2025.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An thay đồng chí Lê Đức Cường nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng sinh năm 1969, quê quán tại xã Hợp Minh (xã Vĩnh Thành cũ), tỉnh Nghệ An; vào Đảng ngày 10/10/1990; có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 2/2015 đến tháng 6/2018, đồng chí Phạm Trọng Hoàng giữ chức Bí thư Huyện ủy Tương Dương; từ tháng 10/2015 được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2023, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, XIX, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; từ tháng 2/2023, được Ban Bí thư Trung ương chuẩn y vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 24/4/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Phạm Trọng Hoàng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Phạm Trọng Hoàng trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đọc tiếp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Xem thêm Xây dựng Đảng

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Xây dựng Đảng
      Đồng chí Phạm Trọng Hoàng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO