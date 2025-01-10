Thời sự Đồng chí Phan Đình Trạc trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cho nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10 Tối 1/10, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cho nhân dân tỉnh Nghệ An để khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đặng Khánh Toàn - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Chỉ trong hơn 2 tháng qua, tỉnh Nghệ An đã liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão lớn. Đặc biệt, cơn bão số 10 vào cuối tháng 9 vừa qua, với sức gió mạnh, thời gian tác động dài, phạm vi ảnh hưởng rộng đã gây thiệt hại hết sức nặng nề trên khắp các xã, phường ven biển, đồng bằng, trung du và miền núi của tỉnh.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Tính đến 16h ngày 1/10, toàn tỉnh đã có 4 người chết, 16 người bị thương; 53 ngôi nhà sập hoàn toàn, 50.547 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng, tốc mái; 16.357 nhà/69.321 khẩu bị ngập nước; 45 trường học bị ngập; hàng nghìn ha hoa màu, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lực thiệt hại nặng nề, chia cắt nhiều khu vực. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.627 tỷ đồng.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và khẩn trương, tỉnh Nghệ An đã huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể cùng tham gia cứu hộ, cứu trợ.

Lãnh đạo các cấp bám sát địa bàn, đến từng hộ dân, rà soát từng đối tượng để hỗ trợ kịp thời; bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, kiên quyết không để người dân thiếu đói, thiếu nước sạch, thiếu áo mặc, không có chỗ ở.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trước những mất mát, thiệt hại của nhân dân Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh cũng triển khai phương châm “4 tại chỗ” khắc phục hệ thống giao thông, điện, liên lạc, trường học, trạm y tế; trong đó ưu tiên xử lý khẩn cấp các cơ sở giáo dục, y tế để học sinh sớm trở lại trường, nhân dân được khám chữa bệnh; tiếp tục ứng phó với tình trạng ngập lụt diện rộng.

Ngày 30/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động phong trào quyên góp, kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp và các địa phương trong, ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng thiên tai khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Tại chương trình, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trước những mất mát, thiệt hại của nhân dân Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Nội Trung ương Phan Đình Trạc đã trao hỗ trợ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao hỗ trợ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An góp phần khắc phục hậu quả thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trong lúc tỉnh đang gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai, sự hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam là sự động viên kịp thời, hết sức có ý nghĩa về tinh thần và vật chất, tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An vững tin vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi, ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã dành sự quan tâm, chia sẻ đầy ý nghĩa cho nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và toàn thể nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là đồng bào vùng bị thiên tai, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã dành sự quan tâm, chia sẻ đầy ý nghĩa cho nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An cam kết tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ một cách công khai, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, ưu tiên hỗ trợ sinh kế, khôi phục sản xuất cho bà con bị thiệt hại để nhanh chóng ổn định cuộc sống.