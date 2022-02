Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ giao, nhận quân tại huyện Đô Lương

Sáng 17/2, huyện Đô Lương đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022.

Trong ảnh: Các đại biểu tham dự buổi lễ. Cùng dự lễ giao, nhận quân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng -Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành liên quan và các đơn vị nhận quân. Về phía huyện Đô Lương có các đồng chí: Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các phòng, ban liên quan. Ảnh: M.H

Năm nay, toàn huyện Đô Lương có 240 chỉ tiêu nhập ngũ của cả hai lực lượng Quân đội và Công an. Theo kế hoạch, các tân binh sẽ được điều động đến các đơn vị là Bộ Tư lệnh thông tin, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Nghệ An.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, năm nay do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn huyện được nâng cao.

Năm nay toàn huyện Đô Lương có 233 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.H

Theo đó, 100% thanh niên năm nay đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. Về tuổi đời các chiến sỹ chủ yếu là 19, 20 tuổi. Về trình độ văn hóa, phần lớn đều đã tốt nghiệp lớp 12, ngoài ra, có 12 tân binh trình độ từ trung cấp trở lên, trong đó có 2 người đã tốt nghiệp đại học. Toàn huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong điều kiện tình hình mới nên công tác giao, nhận quân được tiến hành nhanh, gọn, đúng quy định công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trước đó, các địa phương trên địa bàn huyện đã làm tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm, tặng quà cho công dân nhập ngũ và gia đình chu đáo.

Lễ thắp lửa truyền thống tại lễ giao, nhận quân. Ảnh: M.H

Phát biểu tại buổi lễ giao, nhận quân, đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến 233 các chiến sỹ tham dự đợt tuyển quân năm 2022.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh, trong thời điểm này dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp. Vì thế, việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững hòa bình, ổn định là thách thức lớn.

Chủ tịch UBND huyện Đô Lương Hoàng Văn Hiệp phát biểu tại buổi lễ giao, nhận quân. Ảnh: M.H

Phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”, “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đồng chí tin tưởng thanh niên huyện nhà sau khi nhập ngũ, được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân mà mà còn là niềm vinh dự tự hào lớn lao đối với mỗi thanh niên.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 gặp gỡ và trò chuyện, hướng dẫn các tân binh chỉnh trang quân phục trước khi nhập ngũ. Ảnh: M.H

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi tặng hoa chúc mừng các chiến sỹ trẻ. Ảnh: M.H

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Đô Lương Phùng Thành Vinh tặng hoa cho các tân binh trẻ. Ảnh: M.H

Mong muốn thời gian tới, mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước; tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ thanh niên, đem hết sức mình, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng vượt lên khó khăn, ra sức học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao.