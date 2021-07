Đồng chí Thái Thanh Quý được bầu làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV

Đoàn ĐBQH tỉnh họp phiên đầu tiên trước khi bước vào kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phan Hậu

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Công văn số 1244/CVNS/BTCTW ngày 19/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và quy trình giới thiệu Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận, thống nhất giới thiệu bầu Trưởng, Phó đoàn để kịp thời ổn định tổ chức Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An trước khi bước vào kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV từ ngày 20/7 đến ngày 01/8/2021.