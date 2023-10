Đồng chí Trần Linh tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hiệp thương bầu đồng chí Trần Linh giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa IV.

Tại phiên khai mạc Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 27 đồng chí; Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh gồm 5 đồng chí.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa IV đã hiệp thương bầu Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh gồm 09 đồng chí; Trưởng Ban Kiểm tra; 02 đồng chí Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An.

 Đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2024. Ảnh: Thanh Quỳnh.

Theo đó, đồng chí Trần Linh - Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa III tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa IV.