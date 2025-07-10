Thời sự Đồng chí Võ Thị Minh Sinh tiếp xúc cử tri tại xã Minh Châu Chiều 7/10, các đại biểu Quốc hội: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Minh Châu.

Cuộc tiếp xúc cử tri được kết hợp trực tuyến đến các xã: Đức Châu, Hải Châu, Hùng Châu, Diễn Châu, Tân Châu, Quảng Châu, An Châu.

Các đại biểu Quốc hội và chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cùng tham gia cuộc tiếp xúc cử tri có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tư pháp.

Lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Dự kiến xem xét, thông qua 45 dự án luật, nghị quyết

Mở đầu Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội chuyên trách Trần Nhật Minh thông báo đến cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2025.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Trần Nhật Minh thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Mai Hoa



Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định: 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và xã Minh Châu tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri phản ánh, đề xuất nhiều vấn đề dân sinh

Tiếp đó, MTTQ các địa phương đã báo cáo tổng hợp kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân; đồng thời, nhiều cử tri cũng đã trực tiếp phản ánh những tâm tư, nguyện vọng gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, cùng với tỉnh Nghệ An.

Cử tri bày tỏ sự đồng tình cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, nâng cao chất lượng, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo bộ máy vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thật sự gần dân, sát dân, vì dân.

Cử tri Ngô Bá Thông (xã Đức Châu) kiến nghị các cấp, ngành có thẩm quyền nghiên cứu, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập liên quan đến quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều vấn đề xã hội cũng được cử tri lo lắng phản ánh, đề xuất. Như tình trạng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; tình trạng và tỷ lệ đột tử, đột quỵ gia tăng, có xu hướng trẻ hóa; tình trạng gia tăng người trẻ tuổi bị trầm cảm; tình hình ô nhiễm môi trường; lừa đảo trên không gian mạng; vi phạm pháp luật về giao thông và các vụ việc tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra nhiều… Đề nghị các cấp, các ngành liên quan nghiên cứu, có giải pháp kiểm soát.

Cử tri Nguyễn Trọng Tạo (xã Minh Châu) kiến nghị các cấp nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh sản xuất vụ Đông hiệu quả, tăng thu nhập cho người nông dân; đồng thời, quan tâm xây dựng một số tuyến đường giao thông, thủy lợi. Ảnh: Mai Hoa

Bằng tinh thần trách nhiệm, cử tri kiến nghị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chất lượng; không để lọt vào cấp ủy những cán bộ, đảng viên sau khi tham gia vào cấp ủy một thời gian ngắn lại phát hiện vi phạm pháp làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và giảm sút lòng tin của Nhân dân, đồng thời, quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đã giới thiệu những nhân sự này.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đối với cán bộ cơ sở; tháo gỡ những bất cập, khó khăn, vướng mắc về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; bất cập về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng; quan tâm đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, công trình nước sạch, hạ tầng nghề cá…, cũng được cử tri quan tâm đề xuất, kiến nghị.

Giải trình làm rõ nhiều vấn đề

Trên cơ sở ý kiến phản ánh, đề xuất của cử tri, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương đã tiếp thu và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chân thành cảm ơn tinh thần trách nhiệm của các cử tri đã ghi nhận kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị trên các lĩnh vực cũng như thẳng thắn phản ánh nhiều vướng mắc, khó khăn, bất cập mà thực tiễn đang đặt ra, thuộc thẩm quyền Trung ương, tỉnh và các xã.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ, trao đổi vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị. Ảnh: Mai Hoa



Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng đã tiếp thu đầy đủ 21 nội dung kiến nghị thuộc 8 nhóm vấn đề của cử tri tại hội nghị và 39 nội dung thuộc 8 nhóm vấn đề do 8 xã tổng hợp gửi đến các đại biểu Quốc hội.

Những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương về chế độ, chính sách cho cán bộ, về mức hưởng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện, vị trí chức danh phó chủ tịch các đoàn thể…; đoàn đại biểu Quốc hội sẽ có trách nhiệm báo cáo với Quốc hội và Chính phủ tại kỳ họp thứ 10 tới đây.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, trách nhiệm các sở, ngành cần chủ động giải quyết và tham mưu cho tỉnh giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp xã, đề nghị các địa phương nghiên cứu giải quyết, đồng thời, gửi kết quả giải quyết về Đoàn đại biểu Quốc hội để giám sát.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Minh Sinh cũng trực tiếp giải trình một số vấn đề liên quan đến xây dựng lò hỏa táng; về quy hoạch đầu tư xây dựng một số dự án đầu tư…

Liên quan đến băn khoăn của cử tri khi thực hiện chính quyền 2 cấp có thật sự gần dân, vì dân; đồng chí Võ Thị Minh Sinh cho rằng, giai đoạn đầu, bộ máy mới đi vào vận hành với nhiều khó khăn, song với quyết tâm khắc phục khó khăn, bất cập, làm việc theo quy chế, chắc chắn bộ máy mới dần dần sẽ phát huy hiệu quả, thật sự gần dân, vì dân; đồng thời, mong muốn cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng đoàn kết và tiếp tục đồng hành, đồng tâm, hợp lực vì sự phát triển chung của tỉnh và từng địa phương.

Đối với các xã, đồng chí Võ Thị Minh Sinh yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức tăng cường công tác dân vận, sát cơ sở, gần dân, lắng nghe đầy đủ và giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân.