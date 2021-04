Đồng chí Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 16/4, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỳ họp thứ 20 để thực hiện công tác nhân sự. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Thay mặt HĐND tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng-Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đọc Tờ trình số 118/TTr-HĐND ngày 16/4/2021 về giới thiệu đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả, đồng chí Võ Trọng Hải đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với 47/47 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại phiên họp bỏ phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).

Đồng chí Võ Trọng Hải phát biểu nhận nhiệm vụ Ảnh: Báo Hà Tĩnh Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải hứa sẽ nỗ lực cố gắng, học tập và kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, lắng nghe ý kiến của các cấp, ngành, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và của Nhân dân, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Đồng thời, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới trong quản lý, điều hành, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.



Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao Quyết định số 66-QĐNS/TW ngày 15/4/2021 của Ban Bí thư điều động, chỉ định đồng chí Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó, trên cơ sở đề xuất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định điều động, chỉ định đồng chí Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.